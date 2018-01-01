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У меня вопрос, как так получается, что в бюджете города деньги на зарплаты и премии есть, а на ремонт оборудование детской городской больницы собирают простые люди ???

Вчера увидел в социальный сетях очередной пост и это письмо о просьбе помочь Никопольской ДЕТСКОЙ больнице собрать 13 680 грн. для ремонта оборудования. Также вчера на сессии городского совета было утверждено очередное и не последнее дополнительное выделения денег из бюджета на повышение и без того не маленьких зарплат работникам гор. исполкома.

И у меня вопрос, как так получается, что в бюджете города деньги на зарплаты и премии есть, а на ремонт оборудование детской городской больницы собирают простые люди ???

Это абсурд и такого не должно быть. Нельзя поднимать себе зарплату когда в детских больницах все печально и ремонт старого оборудования делается за счет благотворительности. 

Делая этот пост, присутствует надежда, что чиновники очнутся и ради себя перестанут экономить хотя бы на детях, ведь они сами говорят «Дети - наше будущее». 

Кстати, скоро День местного управления, интересно, не забудут ли чиновник выписать себе очередную премию. В прошлом году они себя не обделили, в честь праздника премию получили как положено и довольно большую.

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