Борис Кривчик: ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО—НЕПОНИМАНИЕ

Приехали ветераны из Львова, ну, приехали и приехали, мэр Львова сделал шикарный жест—чтобы даром не чесать языками, мол, приезжайте в гости и посмотрите сами. Посмотрели, ошалели, поделились впечатлениями, а тут как подняли скандал! Караул! Политическая агитация!! А кто сказал, что это плохо? Какой пенсионер откажется, чтобы наш мэр, скажем, хоть каждый день занимался бы с ними такой политической рекламой—кормил, поил и просвещал? Хотя это вряд ли, ну где вы слышали, чтобы наши высокопоставленные из своего кармана (!) доставали денежки, скажем, на лечение онкобольных детей? Все больше с миру по нитке. И все ломятся в мэры, да не по делам, а за должностью, как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Политической рекламой еще надо уметь пользоваться. Говорят, один чудак приходил на митинги, умело провоцировал людей, и возмущенная публика забрасывала его яйцами, помидорами, картошкой, бывало, и салом запускали. Вот так и жил от выборов до выборов, но, надо признать, брать-то он брал, ну а голосовал только по совести.
Но политическая реклама несет и реальную угрозу, вернее, ее изобилие. Действительно, она сеет в стране только непонимание и подозрительность и самых здравомыслящих превращает в затурканых обывателей, а с таким войском много не навоюешь. С тех пор как громадские СМИ превратили в частные лавочки, лавочники (естественно) стали каждый тянуть одеяло на себя, разрывая общественное мнение на клочья, а ведь Ленин не дурак был, когда говорил, что «газета есть не только коллективный агитатор, но и коллективный организатор». Вот близкий всем пример—как только уничтожили газету никопольской громады (за что сразу надо было гнать в три шеи такую власть по статье «Воровство»), громада сразу потеряла объединяющий стрежень, люди стали оценивать СМИ не по объективности, а по тому, как они со своей колокольни воспринимают их страшилки, т.е. люди стали жить не по законам громады, а по принципу «каждый революционный моряк—сам себе командир». И это уже становится государственной политикой на разъединение, судя по тому, как легко разваливаются коалиции в ВР. Дальнейшее предусмотреть не трудно—перед самыми выборами всех этих разных постараются сбить в одно стадо (овечек) и, по примеру опытных скотоводов, вожаком стада избрать очередного козла.
Конечно, каждый имеет право на собственное мнение, но не видеть вещей очевидных… Скажем, молодой преподаватель техникума несколько скептически восприняла поездку наших ветеранов во Львов, мол, денежки-то все равно бюджетные, мол, все так делают. Придется привести парочку уточнений. Во-первых, знаки внимания и помощь пенсионерам, которые всю жизнь отпахали на общество, получив взамен полуголодную старость—это всегда благородно. Во-вторых, достаточно припомнить, как один из предыдущих голов стырил целую ограду городского парка (художественного литья) тысяч эдак на 150 зеленых, и никто не шевельнулся. И шо, хоть копейка оттуда перепала в бюджет, или на дом престарелых? Все в семью. Или последнюю сагу о целой системе городской теплосети ценою в 100млн. (тут можно полностью доверять оценке В.Журавлева), проданной за 7млн. в неизвестные руки, но с условием полной рекультивации покупателем всех разрытых ям и оврагов. Потом, говорят, неизвестные руки исчезли, рекультивация города вряд ли кончится до выборов нового мэра, и снова ни копейки не попало ни на помощь старикам, ни на питание детям. Так что простое сравнение показывает, что «все так делают»--это, скорее, о наших.
И еще разговор с одним политическим лидером и депутатом. «Ну, как съездили во Львов?»--«По мнению ветеранов, прекрасно»--«Читал об этом. Только чего это вы не задали Садовому вопрос—проблема свалки во Львове была и 10лет назад, так почему он не тогда ею занялся, а только сейчас?». Вопрос был явно с ехидцей, а по духу явно соответствовал одесской поговорке «Хорошо быть умным, как моя жена потом» (в смысле, я так и думала), на него хочется отвечать в том же ключе—«А вы где были, когда больше 10лет назад наш известный эколог и правозащитник Ю.Бабинин взялся привести в порядок нашу городскую свалку (полигон СД-28), вложил душу и прогрессивные технологии, чтобы защитить город и близлежащие школы и садики от смрадных пожарищ, а подземные воды от отравления, спланировал полигон, подготовил к рекультивации и добыче биогаза, даже ветровышку соорудил? Кто из депутатов тогда его поддержал? А потом слабоумная часть нашего населения избирает головой Старуна, который тут же стал изгонять Ю.Бабинина, мол, сами с усами и сами распорядимся свалкой. И кого из вас это насторожило? А когда Старун связался с компанией (да не с экологической, а просто с гопкомпанией), которая тут же завезла на полигон технику и начала рыть 10-тиметровые рвы, поднимая наверх металлолом для продажи и ртуть для уничтожения населения, да так и оставили на века с подачи вашего молчаливого непротивления. И никто из вас не объявил голодовку ради будущей жизни на земле, так что чья бы корова мычала…».
Да, избирательная кампания уже началась, но первыми с ней поспешили те, кто уже отведал власти и почуял запах денег, которые давала власть им и их бизнесу. Не понимая этого, мы опять рискуем попасть пальцем прямо в небо, и это понимание мы должны усвоить как «Отче наш». И второе правило, мало знать—кого выбираем, надо еще понимать—за что, для этого не обязательно забивать голову рекламой, достаточно разуть глаза на мир и разглядеть добрые примеры, а они есть. Скажем, мэра Покрова стоит выбирать за благоустройство и дороги, мэра Днепра—за закрытие пунктов приема металлолома (что сразу же отбило охоту грабить кладбища, сараи и погреба), мэра Львова—хотя бы за настоящий хлеб и чистую воду и т.п. Кстати, никопольчан интересует вопрос—почему атомщики Энергодара пьют чистую артезианскую воду, а в наш водозабор продувают радионуклидный пруд-охладитель, где наш горводоканал эту воду еще густо сдабривает хлорной отравой? Похоже, здоровье никопольчан власть мало волнует, если каждый раз возникает спор, куда девать миллионы экологической компенсации от ЗАЭС—на крыши, или на бордюры, а вот о бурении скважин на эти деньги и речи не идет.
В любом случае наша жизнь все еще зависит от нашего выбора, но делать его при полном понимании мешают нелепые условности, на которых элементарно наживаются ловкие людишки. Скажем, о продажности наших судей легенды ходят, суды так и кишат «колядунами» безнаказанно, а нардепам невдомек, что в Штатах столетиями судей избирает и отзывает народ, и присяжные работают, даже прездентов при подозрении изгоняют, а у нас такое—«низзя». Почему?! Так что кандидатам еще и решительность пригодится для войны с системой. Но если кто из них публично и решительно пообещает вам--от принятия справедливого закона о выборах и снятия «недоторканости» со всех «недотурканых» до нормальных дорог на местах и открытия коммунальных аптек с дешевыми лекарствами для конкуренции с аптекарской мафией, ловите их на слове и заключайте контракты, по которым они, в случае невыполнения обещаний, добровольно уходят с постов, иначе реальный суд. Иначе опять «Акела промахнется», а народ опять «пошиють в дурні», а людям это уже надоело.
Борис Кривчик