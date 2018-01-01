В парке Никополя возведут бассейн с фонтанами почти за четверть миллиарда

С февраля«Коммунальник» с рядом других фирм фигурирует в уголовном производстве№120180400000000232 о присвоении средств должностными лицами бюджетных организаций. По данным следствия, фигуранты дела незаконно отклоняли дешевых участников тендеров, чтобы акцептовать перечисленные фирмы, с которыми были в заговоре, это приводило к внесению фиктивных данных об израсходованных суммах в акты выполненных работ. Некоторые из других фирм-фигурантов, как выявило днепровское издание «Бюро.уа», относятся к сфере влияния местных бизнесменов Леонида и Владимира Дубинских.

Департамент ЖКХ и строительства Днепропетровской облгосадминистрации (директор департамента – Андрей Коломоец – ред.)заказал ЧП «Фирма «Гремко» реконструкцию парка Победы в Никополе за 227,68 миллионов гривен. Это произошло 18 октября по результатам тендера, сообщается в системе «Прозорро».Парк по проспекту Трубников должны реконструировать до декабря 2019 года.Согласно итоговой ведомости ресурсов без НДС и доставки, наибольшая сумма – 39,5 миллионов гривен – пойдет на бассейн с мостиком и башней. На пешеходный фонтан отведены еще 28,42 миллионов гривен, на фонтан с тремя чашами – 3,68 миллиона гривен, а на квадратный фонтан – 2,82 миллиона гривен.Резиновое плиточное покрытие KR-3.05 на сумму 4,24 миллиона гривензаказали по 1634 грн/кв. м.В июле в одном из проектов бюджета участия Днепровского горсовета ООО «Торговый дом «Нью-Лайн» предлагало указанное покрытие по 1170 грн/кв. м с НДС. Без учета налога это составляло бы 975 грн/кв. м, что по крайней мере в полтора раза дешевле нынешней цены от «Фирмы «Гремко» для Днепропетровской ОГА. Кроме того, в интернет-магазинах такое покрытие можно найти по 870 грн, но без уточнения, за квадратный ли метр указана цена.Резиновое плиточное покрытие NP-16.01 на 1,77 млн грн приобрели по 1623 грн/кв. м.В марте на выигранном «ТД «Нью-Лайн» тендере Департамента капитального строительства Днепропетровской ОГА оно стоило на 10% дешевле – 1474 грн/кв. м.Проверенные цены плитки, асфальта, бетона, щебня, кирпича и песка соответствуют рынку.Гарантийный срок на работы и конструкции составляет три года. На заработную плату выделены 7,48 млн грн, то есть 3% общей стоимости подряда. На прибыль отведен еще 1% – 3,12 млн грн. Цена сделки на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки в 227,89 млн грн.Днепровская «Фирма «Гремко» принадлежит сыну экс-начальника ГП «Днепропетровский облавтодор» Тарасу Палию. После смены власти в 2014 году на него были открыты два уголовных производства относительно присвоения бюджетных средств на ремонте дорог другой его фирмой ООО «Украинский-польское предприятие с иностранными инвестициями «УПС». В 2015 году оба дела закрыли. В конце того же года он уступил половину «УПС» словацкой фирме «Ароґраф» Ирины Гуназы, известной как контактное лицо городской организации партии «Украина майбутнього» Святослава Олийныка. Последний был заместителем тогдашнего губернатора Игоря Коломойского.Сейчас Палий остался подписантом «УПС», а владеет фирмой с недавнего времени Дмитрий Гончаров, который в 2016 году возглавлял Днепропетровскую Службу автомобильных дорог. В то же время мэр Днепра Борис Филатов в 2016 году поссорился с Игорем Коломойским и теперь принимает меры, чтобы отобрать у него контроль над местным аэропортом.С осени 2017 году «УПС» не получал больших дорожных подрядов более чем на 10 млн грн, но недавно это возобновилось, фирма выиграла тендер Днепровской САД на 357,9 млн грн.В то е время «Фирма «Гремко» Тараса Палия с февраля 2017 года получила строительных подрядов исключительно в системе Днепропетровской ОГА на 823,62 млн грн.Единственным конкурентом было каменское ООО «Коммунальник»Светланы Кучер и Максима Бондаренко, причем никто не снижал цену в ходе аукциона. Руководит этим предприятием Владимир Чорнолевский – муж Ирины Чорнолевской, которая возглавляет Управление труда и социальной защиты населения Амур-Нижнеднепровского районного совета в Днепре.До недавнего времени учредителями «Коммунальника» были Денис Темеров и Наталья Царева, до этого – Елена Чухно и Ксения Шипулина, а еще раньше – Артем Резник, который сейчас владеет ООО «Днипроспецлифтсервис» с Дмитрием Гриневым.Соперник вместе с Александром Бабановым являются соучредителями ООО «Бетаком-Д», которое в свою очередь выступает учредителем ООО «АТЦ» с теми же Шипулиной и Чухно.Справка: