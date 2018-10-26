В Никополе компания с поддельными документами благоустроит территорию

В Никополе более чем за 3 миллиона гривен благоустроят территорию возле домов и в общественных местах. Как оказалось, один из победителей подал в тендерный комитет поддельные документы.
Учитывая данный факт, торги не отменили. Об этом сообщает Информатор.Деньги.
Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства Никопольского горсовета провело тендер на сумму 3 109 000 гривен на благоустройство придомовых территорий. Согласно техническому заданию, необходимо: построить контейнерные площадки, починить лестницы, выполнить отводы дождевой воды, обустроить детские площадки, а кое-где комплексно благоустроить территорию.
Подробно с объектами благоустройства можно ознакомиться здесь. Техзадание к тендеру выглядит следующим образом: название объекта, ориентировочная стоимость в непонятных единицах измерения и краткое пояснение того, что нужно сделать. В документе нет никакого обоснования цены. Почему именно 3 миллиона? Складывается впечатление, что суммы разбросали наугад.
Локальная смета к первому лоту была загружена на сайт ProZorro только в день заключения договора с победителями – 27 сентября. «Ориентировочная цена» из технического задания не совпала со сметной стоимостью.
В обоих лотах соревновались две компании – ООО «Атлант-Нікополь» и ФЛП «Глущенко А. В.». В первом аукционе победил «Атлант- Нікополь» с суммой 2 055 000 гривен. За эти деньги компания благоустроит 32 объекта.
Во втором – ФЛП «Глущенко А. В.» с суммой 1 049 000 гривен. За эти деньги предприниматель должен выполнить работы на 11 объектах.
Как известно, для того чтобы принять участие в тендере, компания должна предоставить договоры по аналогичным работам, выполненным ранее. Победительница второго лота представила договор, заключенный с ФЛП «Ширяева», на установку детской площадки в городе Верховцево Днепропетровской области. Договор датирован 16 мая 2017 года. Стоит отметить, что само ФЛП «Глущенко А. В.» было зарегистрировано только год спустя, 6 июня 2018 года.
Можно предположить, что это ошибка, но локальная смета, подписанная ФЛП Глущенко Анной Валерьевной, тоже датирована маем 2017 года. Число указано на документе сверху.
ФЛП «Ширяева» не могла подписать справку о стоимости выполненных работ 7.07.2017 года, потому что это ФЛП прекратило существование 18 мая 2017 года, через три дня после подписания договора на установку детской площадки.
В настоящий момент результаты тендера не отменены – Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйства во главе с Всеволодом Зинченко продолжает делать вид, что все в порядке. И за подлог документов никто не наказан – ни организаторы тендера, ни так называемый «победитель».
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