В Покрове завершается реконструкция улицы Григория Тыквы. Найдите десять отличий

Все познается в сравнении — это выражение более чем подходит для города Покров. Естественно, что любой человек быстро привыкает к хорошему и ему постоянно хочется, чтобы этого хорошего было больше. Но иногда, для того чтобы оценить уже достигнутый результат, необходимо слегка оглянуться назад. В такие моменты начинаешь ощущать разницу того, как было и как стало. Примером такого подхода может служить реконструкция одной из главных магистралей города улицы Григория Тыквы. На данный момент, как сообщает пресс-служба городского совета, она находиться на финишном этапе.Напомним, что всего в 2018-м году в Покрове капитальными ремонтами и реконструкциями охвачены сразу 4 улицы. При этом работы по улице Григория Тыквы могут считаться наиболее масштабными и затратными. Это объясняется как ее большой протяженностью, так и интенсивностью движения транспорта по этой магистрали.Огромный объем мероприятий здесь выполнен по замене дорожного полотна, которое десятилетиями не знало капитальных ремонтов. При этом, как мы уже писали ранее, все делалось качественно и по уму. Никакого «тяп-ляп» и асфальта торопливо сброшенного в лужи, как это можно наблюдать в других городах. Нормально уложенный подстилочный материал, укладка асфальта в несколько слоев, а также использование армирующей геосетки, что продлевает срок эксплуатации дороги.Дополнительно за эти 6 месяцев усовершенствованные карманы для остановок автомобилей и платформы для общественного транспорта, появились новые автобусные павильоны, дорожные знаки, нанесена разметка и удалены аварийные деревья. Дорожную и пешеходную зону разделили защитными турникетами, пешеходная зона была расширена и вымощена тротуарной плиткой. На улице установлены новые энергосберегающие светильники.В общем, для того, чтобы оценить как изменилась улицы Григория Тыквы в Покрове после реконструкции достаточно взглянуть на эти фотографии. Как говориться - «Найдите 10 отличий»!