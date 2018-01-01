В Покрове завершается реконструкция улицы Григория Тыквы. Найдите десять отличий

Все познается в сравнении — это выражение более чем подходит для города Покров. Естественно, что любой человек быстро привыкает к хорошему и ему постоянно хочется, чтобы этого хорошего было больше. Но иногда, для того чтобы оценить уже достигнутый результат, необходимо слегка оглянуться назад. В такие моменты начинаешь ощущать разницу того, как было и как стало. Примером такого подхода может служить реконструкция одной из главных магистралей города улицы Григория Тыквы. На данный момент, как сообщает пресс-служба городского совета, она находиться на финишном этапе.
Напомним, что всего в 2018-м году в Покрове капитальными ремонтами и реконструкциями охвачены сразу 4 улицы. При этом работы по улице Григория Тыквы могут считаться наиболее масштабными и затратными. Это объясняется как ее большой протяженностью, так и интенсивностью движения транспорта по этой магистрали.
Огромный объем мероприятий здесь выполнен по замене дорожного полотна, которое десятилетиями не знало капитальных ремонтов. При этом, как мы уже писали ранее, все делалось качественно и по уму. Никакого «тяп-ляп» и асфальта торопливо сброшенного в лужи, как это можно наблюдать в других городах. Нормально уложенный подстилочный материал, укладка асфальта в несколько слоев, а также использование армирующей геосетки, что продлевает срок эксплуатации дороги.
Дополнительно за эти 6 месяцев усовершенствованные карманы для остановок автомобилей и платформы для общественного транспорта, появились новые автобусные павильоны, дорожные знаки, нанесена разметка и удалены аварийные деревья. Дорожную и пешеходную зону разделили защитными турникетами, пешеходная зона была расширена и вымощена тротуарной плиткой. На улице установлены новые энергосберегающие светильники.
В общем, для того, чтобы оценить как изменилась улицы Григория Тыквы в Покрове после реконструкции достаточно взглянуть на эти фотографии. Как говориться - «Найдите 10 отличий»!