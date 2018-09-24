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К вниманию правоохранительных органов: Где люки, Валь?

Вот такое вот письмо получил сегодня от нашего читателя, приведу без редактирования. Но в начале хочу отметить что по имеющейся информации люки были выданы квартальной и местному депутату, на что и хотелось бы обратить внимание правоохранительных органов.

А сейчас само письмо и фото:
Добрый день Виктор !
Вот доже и не знаю у кого спросить. По улице Жигулевской, которая за горбатым мостом, на мое субъективное мнение, творится нечто опасное для жизни горожан. Уже больше сезона открытые люки по среди дороги. По этой улице ездят машины, скутера, велосипедисты, ходят школьники в школу. Но все как будто не замечают опасности, кроме тех кто влетел. Если нет возможности закрыть, то может засыпать? Или я все преувеличиваю и все так и должно быть... 

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