м. Нікополь: Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у безгоспному сараї

24 вересня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Трубників у місті Нікополь.
До місця події направлено рятувальників 28 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла в одному з безгоспних сараїв. Вогнем пошкоджено нежитлові споруди (сараї),
Площа пожежі склала 200 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 17:20 та ліквідовано о 19:15.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.
До гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.