м. Нікополь: Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у безгоспному сараї

24 вересня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Трубників у місті Нікополь.До місця події направлено рятувальників 28 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.Пожежа виникла в одному з безгоспних сараїв. Вогнем пошкоджено нежитлові споруди (сараї),Площа пожежі склала 200 кв. м.Пожежу було локалізовано о 17:20 та ліквідовано о 19:15.Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.До гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.