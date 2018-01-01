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м. Нікополь: Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у безгоспному сараї

24 вересня о 16:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Трубників у місті Нікополь.
До місця події направлено рятувальників 28 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла в одному з безгоспних сараїв. Вогнем пошкоджено нежитлові споруди (сараї),
Площа пожежі склала 200 кв. м.
Пожежу було локалізовано о 17:20 та ліквідовано о 19:15.
Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

До гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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