ПРОКУРОРИ ЗУСТРІЛИСЬ ІЗ УЧНЯМИ ШКІЛ Нікопольського району

Прокурори Нікопольської місцевої прокуратури 13.09.2018 відвідали Криничуватську та Веселівську загальноосвітні навчальні заклади, де провели планові навчання серед школярів.



Заступник керівника Нікопольської місцевої прокуратури та прокурор цієї прокуратури ознайомили дітей з діяльністю органів прокуратури. У доступній для школярів формі розповіли про особливості професії прокурора, функції та завдання прокуратури в умовах сьогодення. Особливу увагу прокурори приділили розповіді про види правової відповідальності, причини та наслідки притягнення неповнолітніх до різних видів покарань.



Також прокурори ознайомили школярів із правами та обов'язками громадян і дітей, що передбачені законодавством України, зокрема Конституцією, а також нормами міжнародного права.



Слід зазначити, що проведення подібних заходів є важливим для дітей саме у період формування їхньої правосвідомості. Мета таких зустрічей – встановлення діалогу між дітьми та правоохоронними органами, роз’яснення підростаючому поколінню важливість дотримання закону, що в майбутньому допоможе запобігти вчиненню останніми адміністративних та кримінальних правопорушень.



Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури В. Жур