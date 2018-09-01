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В газету от читателей

600 тысяч гривен директор КП «МЖТИ» отдал без аукциона, по прямому договору

Никопольчане, прочитал на сайте «NIKOPOLNEWS» материал от 13 сентября под названием «В Никополе за 600 тысяч отремонтируют крыши и отмостку в трех домах».

 

Бравый такой материал – ЯКОБЫ директор КП «МЖТИ» Евгений Романий провел три тендерные процедуры и во всех трех победителем стала ФОП Глущенко А.В.


Я даже обрадовался – неужели Е.Романий внял нашей критике и наконец-то начал выполнять Распоряжение городского головы, которое ОБЯЗЫВАЕТ его организовывать электронные аукционы, если сумма договора превышает 3 тысячи гривен?

Но…. Решил проверить.


Результат оказался банальным и ожидаемым. НИКАКИХ аукционов Романий не проводил – он напрямую заключил ТРИ договора с ФОП «Глущенко Анна Валерьевна» на текущий ремонт крыши и отмостки домов №№ 1, 9 и 13 по улице Кармелюка.


Почти 600 тысяч народных гривен директор коммунального предприятия доверил ФОП, который был зарегистрирован только 6 июня 2018 года, и никакого опыта проведения строительных работ НЕ ИМЕЕТ.

Начальник УЖКХ Всеволод Зинченко молчит…

Заместитель городского головы Сергей Тыхенко, вроде бы, и не замечает…

А сайт «Никопольньюс» вводит никопольчан в заблуждение.

А сам городской голова в Канаде.

ДО ЗИМЫ-ТО ВЕДЬ ЕЩЕ ДАЛЕКО..


ПРИМЕЧАНИЕ: По результатам данного материала статья в "Никопольньюс" была исправлена. Это хорошо, но факт нарушения со стороны директора КП "МЖТИ" остается под нашим вниманием. Посмотрим на реакцию Фисака.

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"
Виталий Журавлёв

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:02Просмотров: 638 Комментариев: 0
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