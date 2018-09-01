600 тысяч гривен директор КП «МЖТИ» отдал без аукциона, по прямому договору

Никопольчане, прочитал на сайте «NIKOPOLNEWS» материал от 13 сентября под названием «В Никополе за 600 тысяч отремонтируют крыши и отмостку в трех домах».

Бравый такой материал – ЯКОБЫ директор КП «МЖТИ» Евгений Романий провел три тендерные процедуры и во всех трех победителем стала ФОП Глущенко А.В.





Я даже обрадовался – неужели Е.Романий внял нашей критике и наконец-то начал выполнять Распоряжение городского головы, которое ОБЯЗЫВАЕТ его организовывать электронные аукционы, если сумма договора превышает 3 тысячи гривен?

Но…. Решил проверить.





Результат оказался банальным и ожидаемым. НИКАКИХ аукционов Романий не проводил – он напрямую заключил ТРИ договора с ФОП «Глущенко Анна Валерьевна» на текущий ремонт крыши и отмостки домов №№ 1, 9 и 13 по улице Кармелюка.





Почти 600 тысяч народных гривен директор коммунального предприятия доверил ФОП, который был зарегистрирован только 6 июня 2018 года, и никакого опыта проведения строительных работ НЕ ИМЕЕТ.

Начальник УЖКХ Всеволод Зинченко молчит…

Заместитель городского головы Сергей Тыхенко, вроде бы, и не замечает…

А сайт «Никопольньюс» вводит никопольчан в заблуждение.

А сам городской голова в Канаде.

ДО ЗИМЫ-ТО ВЕДЬ ЕЩЕ ДАЛЕКО..





ПРИМЕЧАНИЕ: По результатам данного материала статья в "Никопольньюс" была исправлена. Это хорошо, но факт нарушения со стороны директора КП "МЖТИ" остается под нашим вниманием. Посмотрим на реакцию Фисака.

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

Виталий Журавлёв