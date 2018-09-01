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Происшествия

В Красногригорьевке мужчина подорвался на гранате (фото 18+)

 

Сегодня, в плавнях близ села Красногригорьевка мужчина 1977 г.р. подорвался на гранате. Известно что он был с сыном которому наказал спрятаться за дерево.

Подробности выясняются

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  • Категория: Происшествия
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 13:18Просмотров: 1 506 Комментариев: 0
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