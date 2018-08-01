В 2019-м году в Покрове планируют реконструировать еще 2 школы и школьные стадионы

Сегодня в маленьком горняцком городе продолжается масштабная реконструкция бывшей общеобразовательной школы № 5, которая сейчас преобразована в Учебно-воспитательный комплекс № 1.

Масштаб и объем работ, конечно, поражает. В здании меняется буквально все, начиная от от крыши, до коммуникаций и установкой новых энергосберегающих окон. Но надо понимать, что за 50 лет своего существования капитального ремонта это заведение фактически не знало. Характерный момент — во время замены крыши на чердаке было обнаружено даже гнездо шершней! О состоянии труб и других коммуникаций даже говорить не приходится.





На время проведения реконструкции ученики школы временно продолжат учебный процесс в других школах города. В тоже время руководство города отметило, что они смогут вернуться с обновленный УВК № 1 сразу же после окончания работ.





По словам советника губернатора области Юрия Голика, реконструкция и модернизация бывшей 5-й школы не единственный проект по Покрову. На своей странице в «Фейсбук» он написал, что в планах на следующий год работы по школе № 2, лицею и школьных стадионах. С учетом успешного опыта, продолжение реализации в Покрове подобных проектов более чем реально.

На фото работы по реконструкции бывшей школы № 5