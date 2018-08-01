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город Марганец

Внимание! "Свободный микрофон" в Марганце (воскресенье, 02.09, г. Марганец, Love-парк, 18:00)

В ответ на материал (в ФБ) жителя города Марганец Юрия Ляшенко под заголовком "Радует что молодёжь не равнодушна!!!" где упоминается мое интервью с городским головою Еленой Жадько, от 15 ноября прошлого года, в котором прозвучали планы на 2018 год, предлагаю провести встречу с жителями города, кому не безразлична его судьба, и назвать эту встречу "Свободный микрофон".


Перед встречей, что б иметь истинное понимание ситуации, планирую проехать по местам "обещаний" и не только.


Саму встречу планирую провести в воскресенье, 02.09 в 18:00 у входа в Love-парк, где КАЖДЫЙ житель города Марганец сможет высказать свое мнение о действиях или бездействии городской власти и быть уверенным что будет услышан.


Вся встреча как и экскурсия по местам "обещаний" будет выложена на сайте газеты ГОРОД Никополь БЕЗ монтажа. Далее, по желанию, будет обработана и опубликована в местных и областных СМИ.


Очень надеюсь на активность Марганчан, особенно молодежи. Единственная просьба не стесняться и не повторяться, - единственное правило - НИ КАКОЙ политики. Только городские проблемы.


И так жду всех небезразличных Марганчан готовых говорить открыто, на "Свободный микрофон" в воскресенье, 02.09, г. Марганец, Love-парк, 18:00

Спасибо!

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  • Категория: город Марганец
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:13Просмотров: 174 Комментариев: 0
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