Внимание! "Свободный микрофон" в Марганце (воскресенье, 02.09, г. Марганец, Love-парк, 18:00)
В ответ на материал (в ФБ) жителя города Марганец Юрия Ляшенко под заголовком "Радует что молодёжь не равнодушна!!!" где упоминается мое интервью с городским головою Еленой Жадько, от 15 ноября прошлого года, в котором прозвучали планы на 2018 год, предлагаю провести встречу с жителями города, кому не безразлична его судьба, и назвать эту встречу "Свободный микрофон".
Перед встречей, что б иметь истинное понимание ситуации, планирую проехать по местам "обещаний" и не только.
Саму встречу планирую провести в воскресенье, 02.09 в 18:00 у входа в Love-парк, где КАЖДЫЙ житель города Марганец сможет высказать свое мнение о действиях или бездействии городской власти и быть уверенным что будет услышан.
Вся встреча как и экскурсия по местам "обещаний" будет выложена на сайте газеты ГОРОД Никополь БЕЗ монтажа. Далее, по желанию, будет обработана и опубликована в местных и областных СМИ.
Очень надеюсь на активность Марганчан, особенно молодежи. Единственная просьба не стесняться и не повторяться, - единственное правило - НИ КАКОЙ политики. Только городские проблемы.
И так жду всех небезразличных Марганчан готовых говорить открыто, на "Свободный микрофон" в воскресенье, 02.09, г. Марганец, Love-парк, 18:00
Спасибо!
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