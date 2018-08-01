СУДЬЯ В ОТСТАВКЕ, она же заместитель городского головы, тоже «ВКЛЮЧИЛА ДУРАКА»

Никопольчане, уже неоднократно в нашей группе я приводил примеры, когда «припертые к стенке» чиновники прикидывались ничего не понимающими овечками. На острые вопросы они направляли наглые отписки, ничего общего не имеющие с действительностью.

Ранее мы уличили в этом очковтирательстве А.П.Фисака, С.В.Тыхенко, С.М.Донца.

Теперь «отличилась» Елена Викторовна Новикова. И тут уже совсем другая ситуация. Дело в том, что Елена Викторовна – опытный юрист, судья Никопольского суда с многолетним стажем. Но свой статус Е.В. Новикова, по всей видимости, решила похоронить для защиты своего непосредственного начальника – ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ.





Прямо скажу – НЕ ОЖИДАЛ, что и Елена Новикова встанет в позицию «ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ?».

Коротко опишу суть вопроса.





Ровно год назад, 22 августа 2017 г., мы направили на имя городского головы ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО с требованием ОТМЕНИТЬ проведение незаконного аукциона по продаже никопольских теплосетей (https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1420445751403521/).

Андрей Петрович на обращение не ответил, чем нарушил Конституцию Украины.

После безуспешного ожидания ответа, в феврале 2018 года мы направили обращение по этому поводу в аппарат Уполномоченного Верховной рады по правам человека. Было открыто производство по проверке нашей жалобы.





Деваться некуда, Фисаку надо отвечать на наше открытое письмо. Но не может же он САМ признать, что городской голова не выполнил свои обязанности и допустил проведение незаконного аукциона. Тем более на подходе ВЕРДИКТ суда, который ВЫНЕС РЕШЕНИЕ, что никопольская теплосеть продана НЕЗАКОННО.





И Андрей Петрович дал своему заместителю – Е.В.Новиковой поручение направить ответ на мое ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО.

Елена Викторовна поручение исполнила, но ОЧЕНЬ КОРЯВО. Она сослалась на статью 19 Хозяйственного кодекса, который гласит, что ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ не имеют права вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов. И должностные лица органов местного самоуправления должны действовать в рамках Законов. ВСЁ. Никаких выводов о том, надо ли было отменять противоправный аукцион.





Теперь провожу ЛИКБЕЗ для бывшего судьи:

1. АУКЦИОН по продаже никопольской теплосети был объявлен КОММУНАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «МЖТИ».

2. КП «МЖТИ» - это собственность никопольской громады. Органом УПРАВЛЕНИЯ этим предприятием является УЖКХ Никопольского городского совета.

3. Никопольский городской голова является непосредственным начальником для директора КП «МЖТИ» и имеет полномочия давать ему указания с целью эффективного распоряжения имуществом Громады.

4. Орган местного самоуправления не является ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНОМ и требования статьи 19 Хозяйственного кодекса Украины к нашей ситуации не имеют никакого отношения.





Фисак и Новикова состряпали эту «отмазку» для отчета перед Уполномоченным по правам человека. Формально ответ они мне дали, а тот факт, что там написано про «белого бычка», никого уже не интересует.





Господа Фисак и Новикова, вы – соучастники незаконного отчуждения 240 км труб никопольских теплосетей.





А городской голова А.П.Фисак в очередной раз подтвердил, что АФЕРА по незаконной продаже городской теплосети была проведена под его руководством.

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"