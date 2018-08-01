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Криминал

За крадіжку мобільного телефону отримав покарання у вигляді арешту

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та скерована до суду обвинувальний акт відносно 30-річного чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна).


Встановлено, що раніше не судимий молодий чоловік, 01.01.2018 перебував за місцем мешкання у свого знайомого в м. Нікополі, де розпивали спритні напої. Скориставшись тим, що потерпілий перебував в іншій кімнаті, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, таємно, з корисливих мотивів, викрав зі столу кухні мобільний телефон, який потім заклав до ломбарду, чим спричинив матеріального збитку на суму 3 700 грн.


Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі.
Суд, враховуючи позицію державного обвинувача, призначив зловмиснику покарання у вигляді 5 місяців арешту.


Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 19:31Просмотров: 216 Комментариев: 0
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