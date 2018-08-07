Сколько стоят "картинки" для Никопольчан

Источник: Информатор

Как и предполагалось ранее, в конце июня проект вышел из экспертизы. 3-го августа в системе электронных закупок объявили победителя, который выполнит корректировку проекта за 922 494 гривен. Об этом Информатору стало известно на сайте ProZorro.

К строительным работам приступят позже, как только исполнитель — Общество с ограниченной ответственностью «Артакон-Д» завершит проектно-изыскательские работы* по корректировке проекта «Реконструкция парка Победы в Никополе».





Заказчиком данного вида работ выступает Департамент жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской областной государственной администрации. Договор с Исполнителем — ООО «Артакон-Д», подписали 24 июля 2018 года.

*ПИР (проектно-изыскательские работы) — комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства (нового строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения) объектов, зданий, сооружений. Изыскательские работы представляют собой комплекс технических и экономических исследований района строительства.





Ранее мы рассказывали о том, что в Никополе в здании городского совета могут появиться новые ступеньки и пандус за 1 250 611 гривен. Если аукцион состоится, то ремонтные работы выполнят в период с 23 августа по 19 октября 2018 года.

Источник: Информатор