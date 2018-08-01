Б.Кривчик: В ЦАРСТВЕ СЛЕПЫХ И КРИВОЙ—КОРОЛЬ (Окончание)

Остается ответить на вопрос—кто виноват? Виноват в том, что у целого народа не история со счастливым концом, а сплошь черная полоса? Как ни обидно, а пальцами в нас тычут, хихикают над нашей слепотой, грозящей стать ментальностью, действительно, что ни выберем сами себе пастуха, а в результате, как говорят футболисты, попадаем то в штангу, то в суддю.

Возможно, срабатывает фактор, что для народа правда все больше горькая, а ложь сладкая и привлекательная, люди к ней тянутся, чем и пользуются прохиндеи. А слепотой зачастую и преступную тупость прикрывают. Вот прилети сейчас к нам марсианин из созвездия Плеяд, с обычной галактической логикой, так у него глаза на лоб полезли бы, глядя на наш бардак в головах, он точно бы сделал вывод, что землянам еще расти и расти до человеческого подобия, а пока это какие-то роботы с испорченнной программой.Остается ответить на вопрос—кто виноват? Виноват в том, что у целого народа не история со счастливым концом, а сплошь черная полоса?





Как ни обидно, а пальцами в нас тычут, хихикают над нашей слепотой, грозящей стать ментальностью, действительно, что ни выберем сами себе пастуха, а в результате, как говорят футболисты, попадаем то в штангу, то в суддю. Возможно, срабатывает фактор, что для народа правда все больше горькая, а ложь сладкая и привлекательная, люди к ней тянутся, чем и пользуются прохиндеи. А слепотой зачастую и преступную тупость прикрывают. Вот прилети сейчас к нам марсианин из созвездия Плеяд, с обычной галактической логикой, так у него глаза на лоб полезли бы, глядя на наш бардак в головах, он точно бы сделал вывод, что землянам еще расти и расти до человеческого подобия, а пока это какие-то роботы с испорченнной программой.





Скажем, каким круглым дураком надо быть, чтобы не понимать, что во время войны все силы идут на укрепление армии, отставив все остальные дела, а нам каждый день СМИ сообщают, как армию безнаказанно грабят свои же, снабжают ее минометами, которые взрываются в руках, и приказывают стрелять в ответ только в очень крайних случаях. И пока депутаты с президентом регулярно отдыхают на югах, наши патриоты голодуют в российских тюрьмах, дипломаты обмениваются никчемными бумажками, а 1,2 миллиона беженцев бродят по стране в поисках приюта. Говорят, кое-кто из них уже подумывает о возвращении на ту сторону, туда ведь гуманитарка Ахметова доходит, а в Никопле, к примеру, ждут-не дождутся от власти хоть хлеба, нормального по цене и качеству.





А то задумали наши в Европу ломануться вслед за теми, кто сообразил раньше и давно уже успешно посуду моет в Польше и Италии. А умные делаают сложнейшие операции и двигают науки, но это там, а не в Украине. Для хотьбы в Европу наши удареные нардепы долго ждали войну, дождались и быстренько приняли закон о нацменьшинствах, без которогого война—не война, а победа—не победа. Естественно, приграничные страны (без согласия которых никакой Европы нам не видать) оскорбились и даже начали подумывать о защите своих соплеменников, заглядываясь на украинские земли глазами Путлера.





Самое страшное, что ложь, слепота и глупость распространяется по всей вертикали власти быстрее любой эпидемии, и действует одинаково что в столице, что в захудалом селе. Скажем, в Киеве все пакости валят на «папередников», на «хату с краю» да на «российский след», и Никополь туда же—куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Никополь был единственным в Украине, пропихнувшим «льготные автобусы», и центральная власть закрывала глаза на явное беззаконие. Потом «Дети войны» внесли четкое предложение—Никополю стать в строй, отменить льготные автобусы, а тем, кто в них ездил, позволить бесплатно ездить в ЛЮБЫХ автобусах, научно доказав логику такого решения. Через 4года (!) до власти что-то дошло, они отменили льготные автобусы, но по привычной уже тупости «забыли» упомянуть пенсионеров, т.е. из ванночки вместе с водой выплеснули и ребенка.





Нет бы власти разуть глаза, взглянуть на то же Запорожье, где пенсионеры испокон ездили бесплатно, извиниться и исправить, но они свалили все на «детей войны». И главное, никто не сел на нары, что еще раз подчеркивает единство вертикали. Ну где вы видели в Украине на нарах тех, по ком тюрьма не просто плачет, а давно уже рыдает горючими лютыми слезами?





От городов и села не отстают по вертикали. Есть между Никополем и Покровом село Шолохово. Там нардеп А.Шипко обещал напоить село водой ключевою, ну, голова закупил пластиковые трубы, велел срочно их зарыть в землю, деньги вроде освоены (или поделены), но сами трубы воду не извергают, нужны составляющие водосистемы, все смотрят на нардепа, но пока в селе воды нет, похоже, ждут заморозков. Ну чем не Никополь по бесхозности? Только у нас трубы вырыли, денежки поделили, насвинячили, а прибрать за собой забыли (неужели и дома так?), и когда-то тенистая аллея по проспекту Трубников стоит в глубоких ямах и рытвинах, заростает акацией в ожидании грязи и морозов, и опять никто не сидит. А наш мэр еще что-то лепечет, мол, у мэра Покрова есть возможность делать из города картинку, а у него нет. Хотя для того, чтобы прикрыть лавочки приема металла, прекратив тем самым грабежи, особых возможностей не надо, кроме масла в голове, как у мэров Покрова и Днепра.





А в оснве любого безобразия лежит безответственность, которую мы сами возвели в закон, даже в самый высший. Вот кто ответил за то, что из нашей жизни исчезли понятия «бесплатная медицина и образование», «право на труд и обеспеченную старость», «свобода совести, слова и печати», «правосудие и права человека» и т.п., без которых любую конституцию можно спокойно повесить на гвоздик в сортире?





Написали и забыли, как забыли ужасы, которые сделала с ними партийная система (как высшая форма коллективной безответственности) при советской власти, так памятники Ленину посносили, а систему возрождают, если по народному, щуку съели, а зубы оставили, что уже дает резултаты. Скажем, самому захудалому марсианину было ясно, что надо сильно удариться башкой о стену, чтобы поверить, что Сеня построит стену (на границе не понятно с кем), а люди поверили. И чаво? Да ничаво! Ни стены, ни Сени вместе с миллиардом народных денег, он укрылся за партией, не заплатив ни копейки компенсации, и затаился в ожидании очередных выборов. Кстати, вы задумывались, с каких веников партии первыми ратовали, чтобы выборы были не тогда, когда надо, а строго по расписанию? Да это же благодать, свисток «на шухере» для ворюг, теперь они точно знают, сколько еще можно грабить безнаказанно, хотя разум подсказывает, что таких надо брать «на горячем» и переизбирать немедленно, не сокрушаясь о расходах на выборы, потому как за оставшееся время такой может гребануть столько, что на десяток выборов хватит.





И марсианин, когда у него загорается дом, сразу кидается его гасить, не ожидая очередных выборов начальника пожарки. Кстати, с подачи партий пропихнули норму миллионных залогов претендендентов на выборах, и теперь, скажем, президентом может стать исключительно миллионер, а не простой и умный, только в кино и увидишь нормального слугу народа. Ни хрена себе свобода и равенство! Или вот тычут в нос всем и каждому, что вся власть принадлежит народу. Естественно, что и контроль за властью должен быть народным, ведь в жизни если завод принадлежит, скажем, Петренко, так и контроль его же, но в Никополе зачатки народного контроля пока нещадно душатся, потому как для власти контроль—это «злые люди бедной киске не дают украсть сосиски», а народной властью, по нормальной марсианской логике, здесь пока и не пахнет.





В древнем Риме говорили, что созданное рукою человека рукою можно и разрушить, в нашем случае печальная картина маслом нами же может быть и исправлена. Скажем, можно подправить наше правосудие—ввести выборность судей народом, включить на полную суд присяжных и внести в кодексы простые и понятные народу пункты типа «Жизнь человеческая имеет одинаковую цену для жертвы и убийцы», т.е. убийцы будут знать, чем они будут платить, а не как сейчас—богатеньким 6 лет отсидки, а через 3—на волю с чистой совестью. И чтобы судьи всегда чувствовали, что это их дочь изнасиловали и их сына мажоры убили машиной на переходе. В США и в Китае сохранили смертну казнь (а они не дурнее нас), вот и выходит, что там гуманность невинных и слабых защищает, а у нас гуманность все больше на убийц изливают.





И избирательной системе ладу можно дать. Скажем, выступает перед вами Лшко и обещает всех коррупционеров на вилы пристроить, снять со всех неприкосновенность и реформы сделать настоящие, а не кукольные (ведь может же обольщать публику, скотиняка), а вы ему р-раз! и подсовываете его программу, чтобы он в конце дописал «Век воли не видать!» и внес пункт в договор с громадой, что в случае невыполнения хоть одного пункта предвыборных обещаний он добровольно покидает свой пост.





Эту практику распространить на всех мэров и президентов, и тогда появится юридическая основа для судебного решения, в случае чего.У нас на носу выборы, несущие угрозу, и нет пока у нас титанов типа Леха Валенсы и Вячеслава Черновола, так что зацепиться взглядом вроде не на ком, но все равно результаты выборов в наших руках. Так не пора ли уже людям сбросить пелену с глаз и трезво взглянуть на жизнь, а на выборах пользоваться правилом «Не уверен—не обгоняй»? Не то опять понавыбираем себе вместо полководцев барыг с одним глазом, смотрящем в собственный карман, и опять душа в травмах.





Б.Кривчик