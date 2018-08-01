Борис Кривчик: В ЦАРСТВЕ СЛЕПЫХ И КРИВОЙ (В СМЫСЛЕ ОДНОГЛАЗЫЙ)—КОРОЛЬ

Как все-таки иногда канцлер Германии и президент США жгуче завидуют графу Лихштенштейна и князю Монако, казалось бы, те, как и они—полновесные государства, а хлопоты несравнимые.

Да оно и понятно---населения у них в государстве–с Мелитополь, и никаких нацменьшинств, все лихтинштейнцы и монакцы, никого ни на кого натравливать нет нужды, а армия—по 4 бойца, служат по графику «сутки через трое», лафа! И все, как один, готовы жизнь положить за Отчизну. Как все-таки иногда канцлер Германии и президент США жгуче завидуют графу Лихштенштейна и князю Монако, казалось бы, те, как и они—полновесные государства, а хлопоты несравнимые. Да оно и понятно---населения у них в государстве–с Мелитополь, и никаких нацменьшинств, все лихтинштейнцы и монакцы, никого ни на кого натравливать нет нужды, а армия—по 4 бойца, служат по графику «сутки через трое», лафа! И все, как один, готовы жизнь положить за Отчизну.





В Украине с этим делом напряженка—многообразие населения порождает многообразие мнений, а это не то же, что свобода слова, это уже базар, люди перестают понимать—кого слушать и начинают искать себе пастырей, а те и рады обращать толпу в стадо. Только с пастухами народу все как-то не везло. Вот что от пастуха требуется? Заботиться о стаде, держать его в сытости и приумножать, казалось бы, элементарно. А пастух Сталин морил подопечных голодом да миллионами уничтожал поголовье без жалости. Но при этом так народ затуркал и отшиб память, что и сейчас еще кое-то у нас все еще носится с его портретами как дурни с писаной торбой, а российские нацисты с ними идут убивать «клятых укробандеровцев, пожирающих детей на завтрак, обед и ужин».





Пастух Хрущев решил приучить стадо питаться исключительно кукурузой (даже в рыбные дни), не забыв расстрелять сотни протестующих с детьми в Новочеркасске, и опять-таки народу отшибли память, раз до сих пор эти события покрыты тайной. И вот уже люди начали подзабывать, как Хрущев приписал к своему стаду народы Румынии, Венгрии, Чехословакии и Восточной Германии, да как начинил Кубу ядерными ракетами, поставив мир на грань мировой войны, от которой никакая кукуруза не спасла бы.





Из Брежнева пастух никакой был, его желания ограничены были—наградить себя очередной звездой героя и выпить и закусить по этому поводу. При нем начал приживаться бесконтрольный грабеж государства. Горбачева прославили благие намерения, которые (как говорили древние греки) прямой дорогой ведут в ад, а Сахарова он так прожевать и не смог. И что, с его подачи хоть одно из бывших государств Союза живет сейчас в раю?





Кравчук прославился как раздаватель не своего добра, с него даже образ списали в кино «Иван Васильевич меняет профессию», где он шведскому послу заявляет, мол, Кемьская волость вам нужна? Так забирайте на здоровье! Даже махровый уркаган Жорж Милославский возмутился: «Да кто тебе позволил державные земли разбазаривать, царская твоя морда?!». А Кравчук, как лох колхозный, легко отдал наши ракеты пронырам-гарантам, один из которых сейчас терзает Украину, а остальные сбоку-припеку за этим наблюдают, нет бы пульнуть своими ракетами по Кремлю за вероломство. История показала—не подпиши тогда недоумок капитуляцию, у нас сейчас не болела бы голова ни за Крым, ни за Донбасс, поостереглись бы вражины.





Кучма прославился тем, что ввел в обычай ставить у кормил всех рангов исключительно своих проверенных партайгеноссе. Да еще тем, что отдал приказ разгромить «Красный пояс» (это местности, где за него НЕ голосовали). Увы, в поясе оказался и Никополь, и с тех пор в родном городе стали обычными погромы, избиения, поджоги и гонения инакомыслящих, которые могут прекратиться только когда запылают жилища отдающих такие приказы, а главментов начнут публично на площади воспитывать канчуками. Ющенко всю энергию народной победы направил на склоки с соратниками, ставшими соперниками, лепку красивой мины да на уход за пчелами. Янукович не нуждается в описании, но только когда он приказал стрелять в детей и сбежал, прихватив два годовых бюджета целой страны, люди капельку прозрели, поняв, что бандит бандитом и останется, как его ни причесывай.





Порошенко, конечно, сделал жизнь в Украине более сладкой, но далеко не для всех, опять не оказалось там места для работяг и пенсионеров. А скажем, для мэра Никополя всего за год зарплата выросла на 96 тыс., да еще своей жене, имеющей валютный счет, «пробил» материальную помощь в 19 тыс. (так сказать, на бедность). А чаво бы и нет? Так жить можно, да и делиться есть чем, было бы желание. Кстати, характерный штрих. Довелось мне присутствовать в День Конституции на празднике, который организовали для детей наших АТОвцев на базе отдыха НЗФ при содействии В.Куцина. Праздник явно получился, дети с удовольствием поглащали явства «от пуза», купались, загорали и играли.





На мой вопрос—кто же оплачивал праздник, получил странный ответ, мол, волонтеры и меценаты делали, но! Ни мэр, ни другие богатеи, ни из бюджета (потраченного на закупку бордюр) на детский праздник гроша ломаного не отстегнули от щедрот своих, боясь удавиться. Вот это лицо власти! И еще. Каждому времени нужны свои лидеры, скажем, в мирное время страной может править и кондитер, но в военное время стране нужен свой Александр Македонский. Да где ж его взять?...

Борис Кривчик

(Окончание следует)