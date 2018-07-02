Кто "снял сливки" с технической воды?

Никопольчане, весной текущего года возникли перебои с подачей технической воды в домовладения частного сектора. Вполне ожидаемо это привело к проблемам с поставками ПИТЬЕВОЙ воды. Прошедшие массовые акции протеста заставили городскую власть встрепенуться и организовать работы по возобновлению подачи как технической, так и питьевой воды.

Профильный заместитель городского головы Сергей Тыхенко ВЫНУЖДЕН был ответить на ряд вопросов. Он объяснил ситуацию следующим образом:

- В 2016-2017 годах поставками воды в частный сектор занималась частная компания. Эта фирма понесла убытки за 2 сезона в сумме 350 тысяч гривен по причине несанкционированного отбора вода и многочисленных утечек. Трубы старые, много порывов. Частная компания в этом году ОТКАЗАЛАСЬ продолжать договорные отношения по поставкам технической воды абонентам.





На прошлой неделе заместитель городского головы Сергей Тыхенко провел рабочее совещание по вопросу подачи технической воды в дома частного сектора. На сайте городского совета была опубликована ОФИЦИАЛЬНАЯ информация по этому поводу с громким названием: «Щоб проблем з технічною водою не було в наступному році, її вирішують вже сьогодні» (см.:http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/…/shchob-problem-z-tekhn…).





А когда же начались проблемы с поставкой технической воды? До сезонов 2016 и 2017 годов и производством, и поставками технической воды в частный сектор занималось ПАО «Энергоресуры». Но в 2016 году услуги по транспортировке технической воды от ЧЕТЫРЕХ центральных колодцев до абонентов стала осуществлять коммерческая фирма «ТОВ Ніко-Ресурсенержи». В сезоне 2016-2017 годов вода подавалась регулярно, больших перебоев не было.





Теперь факты, о которых умалчивает заместитель городского головы:

1. Владельцем «ТОВ Ніко-Ресурсенержи» является ЧЕРНЫШОВ Юлий, СЫН заместителя городского Никопольского головы Сергея Тыхенко.

2. В декларации Сергея Тыхенко за 2017 год указано, что Юлий Чернышов получил в 2017 году доход от предпринимательской деятельности в сумме 3 миллиона 719 тысяч гривен.

3. Юлий Чернышов является также частным предпринимателем, но в 2017 году ФОП «Чернышов» освоил только 900 тысяч гривен бюджетных средств (в основном – в Никополе). Прибыль от этих работ нам неизвестна, но она не может быть более 20-30 процентов от общей суммы.





Я внимательно изучил содержание договоров, которые заключало в 2016 году «ТОВ Ніко-Ресурсенержи» с абонентами. Удивительно, но там НЕТ упоминаний о том, кто является балансодержателем уличных водопроводных сетей. Нет там и обязанности фирмы сына Тыхенко РЕМОНТИРОВАТЬ эти сети.





РАНЕЕ обслуживание этих сетей осуществлялось за сет ГОРВОДОКАНАЛА!!!

«ТОВ Ніко-Ресурсенержи» просто собирало деньги с населения. Похоже на то, что в этом году накопился большой объем ремонтных работ. Вполне предсказуемо коммерсанты, «сняв сливки», прекратили свой «бизнес».





У меня по этому поводу несколько вопросов к нашему городскому голове А.П.Фисаку:





1. Ваш заместитель Сергей Тыхенко курирует коммунальную сферу в Никополе. Заявлял ли он в 2017 году о конфликте интересов в связи с тем, что предпринимательская деятельность его сына была связана с массовым оказанием услуг населению?





2. Кто в 2016-2017 годах обслуживал водопроводные сети подачи технической воды в частный сектор? Если это осуществлялось силами КП «Никопопольский водоканал..», то были ли соответствующие договорные отношения с «ТОВ Ніко-Ресурсенержи»?





3. Сергей Тыхенко в настоящее время руководит процессом поиска решения проблемы с поставками технической воды. В связи с его личной неслужебной заинтересованностью, нет ли оснований освободить его от принятия решений в этой сфере?





Вот такие дела. А пока Сергей Донец предложил кардинальный способ – ВЫРЕЗАТЬ ВЕСЬ МЕТАЛЛ и заменить металлические трубы на пластиковые.





Хочется увидеть подробное техническое и экономическое обоснование этого предложения, задекларированного городскими руководителями.





Продолжение следует….

Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"