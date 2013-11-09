По вопросу отмены льготного проезда для пенсионеров (Видео: "Информатор Никополь")

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Опять пустая болтовня и попытка навести тень на наш партплетень. Поясняю для неграмотных. Дети войны несколько лет назад предложили ликвидировать "льготные автобусы" как класс, т.е. те, кто бесплатно ездит в льготных автобусах, пусть так же бесплатно едут в любом автобусе, как во всех остальных городах Украины. Во-первых, это уменьшит страдания стариков, часами мерзнущих в ожидании льготного автобуса, чтобы потом задыхаться в нем как в фашистско-сталинской теплушке.Во-вторых, отмена не имеют никакого влияния на денежно--эксплуатационный баланс, а лишь на процесс распределения дотаций, поскольку сумма остается неизменной, а льготные автобусы являются лишь орудием давления администрации на перевозчиков, т.е. принесешь куда надо хороший чемоданчик--получишь минимум льготных рейсов, а если мало отстегнешь--получишь их на всю катушку. И в-третьих, ни в одном законе нет понятия "льготный автобус" (льготный трактор, или велосипед), есть единое для всех понятие "льготная категория граждан", и от этого и плясать надо, а не глупостью козырять. А нынешняя шумиха поднята с целью протолкнуть "монетизацию", на возне с которой чиновники не прочь нагреть руки.

Кстати, в Германии, скажем, нет монетизации, как нет и льгот, пособий и субсидий, потому как людям заслуженным государство централизовано эти суммы приплюсовывает к пенсиям, стипендиям, пособиям и зарплатам, люди платят как все, и не чувствуют себя ущербными. Нам бы перенять этот опыт, только для этого нашим чиновникам надо слезть с пальм и научиться ходить на двоих.