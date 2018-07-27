Депутатский «пофигизм» за народный деньги…

Никопольчане, совсем «забронзовели» наши чиновники и депутаты. Многие считают себя непогрешимыми памятниками, на которые жители города должны чуть ли не молиться. Самокритики – НОЛЬ. Зато «ПОФИГИЗМА» - три вагона на каждого. И от этого в квартире БАРДАК образуется...

В качестве примера хочу привести одно из Решений сессии городского совета от 20 июля. Этим Решением депутаты откорректировали «Програму «Розвитку фізичної культури і спорту в місті Нікополі на 2017-2019 роки».





Прочитав указанный документ, я некоторое время находился в замешательстве. Оказывается, наш городской бюджет финансирует работу спортивных организаций, находящихся в Киеве!!!



Например, в пунктах 3.1.3. и 3.1.4. «Программы...» предусмотрено выделение нескольких сотен тысяч гривен в распоряжение Федерации бокса Украины, ФСТ «Спартак», Федерации настольного тенниса, Федерации хортинга. Это спортивные организации РЕСПУБЛИКАНСКОГО уровня.





Немного поразмыслив, я всё-таки пришел выводу, что деньги предназначены для никопольских Общественных спортивных организаций, только их названия чиновники написали, что называется «с потолка», используя принцип «и так сойдет!».

Итак, названия ДЕВЯТИ общественных организаций спортивной направленности в «Программе…» указаны неправильно. Ну не существует таких организаций в городе Никополе!

Давайте проследим путь принятого депутатами ДОКУМЕНТА:

1. Чиновник Управления гуманитарной политики разработал его, в том числе указал Общественные организации, которые будут дотироваться из городского бюджета.

2. Начальник Управления гуманитарной политики подписал Программу.

3. Исполком городского совета на своем заседании согласовал Программу.

4. Депутаты в количестве 42 человек на заседаниях постоянных комиссии одобрили Проект этого документа. Его завизировали юристы и профильные заместители городского головы.

5. На сессии городского совета «Программу…» внесли в повестку дня и дружно проголосовали.

6. Городской голова подписал Решение сессии, после чего оно вступило в силу.

7. Финансовая служба, несмотря на то, что реальные названия организаций не соответствуют перечисленным в «Программе…», производит транзакции бюджетных средств.





Отмечу, что «Программа…» изменялась уже многократно, и каждый раз городской голова, чиновники и депутаты её рассматривали, наверное, даже и не читая… .





А тем временем, за 2017-2018 года выплачено несколько СОТЕН ТЫСЯЧ гривен.

Андрей Петрович Фисак, любая аудиторская проверка сделает вывод о безосновательности финансирования спортивных организаций, которые фактически не указаны в «Программе…». Криминал, однако….





А вы лично и многие депутаты всё время жалуетесь, что общественность мешает вам работать. Члены избранного Общественного совета вам не нравятся…





Конечно, бревно в глазу мешает увидеть никопольскую реальность.





Виталий Журавлёв

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"