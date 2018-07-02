В Покрове установили гранитные столы для интеллектуальных игр

В Покрове реконструируют центральный парк. К Международному дню шахмат в парке Бориса Мозолевского установили гранитные столы.

Об этом Информатору стало известно от жителя Покрова Валерия Косолапова. Мужчина написал слова благодарности от имени любителей интеллектуальных игр.

20 июля в мире будут отмечать День шахмат, поэтому установка новых игральных столов стала отличным подарком для любителей игры в шахматы, шашки и нарды.

















































































































Источник: Информатор