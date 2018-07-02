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Другие СМИ пишут

В Покрове установили гранитные столы для интеллектуальных игр

 В Покрове реконструируют центральный парк. К Международному дню шахмат в парке Бориса Мозолевского установили гранитные столы.

Об этом Информатору стало известно от жителя Покрова Валерия Косолапова. Мужчина написал слова благодарности от имени любителей интеллектуальных игр.

20 июля в мире будут отмечать День шахмат, поэтому установка новых игральных столов стала отличным подарком для любителей игры в шахматы, шашки и нарды.


  

























 




Источник: Информатор 

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  • Категория: Другие СМИ пишут
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 17:50Просмотров: 488 Комментариев: 0
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