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Виктор Артеменко

О студии газеты ГОРОД Никополь (видео)

 




Отрывок из: Субботний прямой эфир "Субъективно с Виктором Артеменко"

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Підтримати канал:


Банк ПАТ "Альфа-Банк"
4102321245065106
Віктор Артеменко

(Реквізити рахунку Номер рахунку 2924701 Валюта рахунку UAH Банк ПАТ "Альфа-Банк"МФО Банку 300346ЄДРПОУ Банку 23494714 ІПН 2435806157 Призначення платежу Поповнення карткового рахунку № 26258005712394 Артеменко Віктор Анатолійович)


Банк "Приватбанк"
4149 4978 3203 2884
картка ПБ співробітниці редакції
Оксани Зеленяк

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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 23:29Просмотров: 73 Комментариев: 0
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