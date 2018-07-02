Субботний прямой эфир "Субъективно с Виктором Артеменко", как всегда, в 19:00
Поговорим о том что происходило в городе за эту неделю и не только
PS. Ежели не отключат электричество, не пропадет нет и т.п. ждем Вас в 19:00 на нашем канале
Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)
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Підтримати канал:
Банк ПАТ "Альфа-Банк"
4102321245065106
Віктор Артеменко
(Реквізити рахунку Номер рахунку 2924701 Валюта рахунку UAH Банк ПАТ "Альфа-Банк"МФО Банку 300346ЄДРПОУ Банку 23494714 ІПН 2435806157 Призначення платежу Поповнення карткового рахунку № 26258005712394 Артеменко Віктор Анатолійович)
Банк "Приватбанк"
4149 4978 3203 2884
картка ПБ співробітниці редакції
Оксани Зеленяк
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