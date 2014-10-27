Борис Кривчик: ПОЧЕМУ УКРАИНУ СЧИТАЮТ СОБАКАМИ КУСАННОЙ

Есть люди, кто живет на свете играючись, за что ни возьмутся, все у них горит в руках, про таких говорят, что им сам черт люльку колышет. А есть и такие, что все у них из рук валится, все не в коня корм, и ведут себя как собаками кусанные. Отсутствие масла в головах у них порождают пороки тупой дремучести, алчности, зависти и подлости, и когда таких индивидумов набирается достаточно, все государство начинает жить по законам «Обмани, Укради и Сбеги».

А пока на обмане круто замешано воспитание нашей молодежи (нашего будущего), и это стало государственной политикой. А что? Кто-то и прислушивается. Но это каким округлым дебилом надо быть, чтобы газетным словам поверить, что у нас есть Конституция? Что вся власть хоть на минутку принадлежала народу? Что хозяином неба, земли, недр, лесов, морей и рек является народ? Что у нас сплошь правят бесплатные медицина, образование и помощь больным детям? Что у нас торжествует равенство и братство, когда у самого бедного зама городского головы только одна премия втрое больше, чем полная пенсия у богатого пенсионера?





Что у нас торжествует защита человеческих прав (к жгучей зависти остального мира), когда ментовские сержанты ради забавы убивают безвинного студента, а наши самые продажные в мире судьи отпускают убийц под залог? За державу обидно, конечно, но об этом кричать надо, промолчим—завтра можем все проснуться недоумками. Потому как кого Бог решает наказать, того он сперва лишает разума, а сон разума порождает чудовищ и лишает человека реального видения мира. Ну, это вроде как сидит воробей, а перед ним—кошка, но достаточно воробью закрыть глаза, кошка исчезает, хотя на деле она-то здесь! Хотите примеры?Есть люди, кто живет на свете играючись, за что ни возьмутся, все у них горит в руках, про таких говорят, что им сам черт люльку колышет.





А есть и такие, что все у них из рук валится, все не в коня корм, и ведут себя как собаками кусанные. Отсутствие масла в головах у них порождают пороки тупой дремучести, алчности, зависти и подлости, и когда таких индивидумов набирается достаточно, все государство начинает жить по законам «Обмани, Укради и Сбеги». А пока на обмане круто замешано воспитание нашей молодежи (нашего будущего), и это стало государственной политикой. А что? Кто-то и прислушивается. Но это каким округлым дебилом надо быть, чтобы газетным словам поверить, что у нас есть Конституция? Что вся власть хоть на минутку принадлежала народу? Что хозяином неба, земли, недр, лесов, морей и рек является народ?





Что у нас сплошь правят бесплатные медицина, образование и помощь больным детям? Что у нас торжествует равенство и братство, когда у самого бедного зама городского головы только одна премия втрое больше, чем полная пенсия у богатого пенсионера? Что у нас торжествует защита человеческих прав (к жгучей зависти остального мира), когда ментовские сержанты ради забавы убивают безвинного студента, а наши самые продажные в мире судьи отпускают убийц под залог? За державу обидно, конечно, но об этом кричать надо, промолчим—завтра можем все проснуться недоумками.





Потому как кого Бог решает наказать, того он сперва лишает разума, а сон разума порождает чудовищ и лишает человека реального видения мира. Ну, это вроде как сидит воробей, а перед ним—кошка, но достаточно воробью закрыть глаза, кошка исчезает, хотя на деле она-то здесь! Хотите примеры? Война у нас в стране, война, которая обязательно с собой несет смерть, разруху, преступность, голод, болячки, разгул бандитизма, ломает жизни миллионам людей и массу прочих неприятностей. Что делает с началом войны человек разумный? Правильно, вводит законы военного времени и начинает по ним жить, решая исключительно проблему войны и мира, оставив по боку все остальное, понимая, что если танки Путлера подойдут к Киеву, все эти кукольные реформы (типа образовательной, медицинской, или там судебной) развеются как дым за ненадобностью.





А наши как ослепли и оглохли, нардепы с президентом устраивают себе сплошные отпуска (кстати, вы слыхали, чтобы в разгар сталинградской битвы Сталин с Рузвельтом ехали загорать на Мальдивы? Или родители, бросив ребенка с температурой 40, отдыхали в Бердянске?), хотя им сам Бог велел денно и нощно ломать головы над проблемой войны. Причем не бумажной, а радикальной, беря пример с того же Израиля. Те взяли, и выкрали убийцу евреев доктора Менгеле, хотя им пришлось преодолеть целый океан до Южной Америки, а тут до убийцы украинцев—рукой подать, сел на поезд Кривой рог—Москва и… Так нет же, нардепы сочли делом государственной важности перед отдыхом спешно принять закон об алиментщиках. Очередной мыльный пузырь, стоит нерадивому родителю (-нице) уехать, скажем, в Бразилию мыть посуду—и никакой закон Украины их не достанет, Интерпол этим заниматься не станет, а государство, ссылаясь на закон, выбросит очередного ребенка на помойку жизни.





А чтобы как-то отвлечь народ от мыслей о войне, наши правители устроили в столице целый «Парад равенства». Кого и с кем? Да равенства геев и им подобных с людьми обычными, они несли плакаты о своих трудовых достижениях, забыв указать, а как же человечеству размножаться в случае их победы? На охрану парада кинули целых 5тыс. (!) до зубов вооруженных спецназовцев, которые так пригодились бы на передовой. Докатились! Завтра, по логике, на парад равенства в правах с нормальными людьми выйдут алкоголики и наркоманы. Уж лучше бы устроили «парад равенства бомжей с миллионерами», да во главе пустили президента на бульдозере, это была бы картина маслом, и никто не изумился бы.





Затяжка по времени решения проблемы войны и мира страшна и тем, что каждая минута войны приучает людей к мысли, что война для государства—дело обычное, что Крым—российский, что на Донбассе—две Украины, что захватчики—это киевская хунта и т.п. Путинская машина пропаганды вовсю работает в этом направлении с новым поколением, а у нас все еще правят бал те, кому война нужна как источник наживы, Национальный совет по ТV и радиовещанию байдыкует, агитируя нас (которые и так патриоты), а не дончан-луганчан, главный Гебельс страны—Стець (кум Порошенко) уже год как подал в отставку (чтобы уйти от ответственности за прос…панные в свое время телевышки и потерю контроля над эфиром целого региона), а нового назначать не спешат почему-то, так что за качество пропаганды спросить не с кого. Правда, поговаривают, что Стець частенько ходит на работу, наверное, еще и зарплату получает не хилую, во всяком случае, никто его под церковью с протянутой рукой не видел. А ведь есть азбучная истина—для ускорения окончания войны, надо формировать общественное сознание так, чтобы этого очень захотели людские массы по обе стороны фронта.





Нежелание (плюс неумение) видеть вещи очевидные становится в Украине угрожающим. Скажем, все видят, что хлеб на другой день черствеет, через день зеленеет и чернеет, а блины по пути от тарелки ко рту разваливаются. Оказывается, все хорошее зерно давно уже продано за границу, а народ по удвоенной цене кормят тем, чем раньше скот кормили, да еще баснями о картофельной палочке. Голодающий скот приходится вырезать, скажем, за 20лет только свинское поголовье уменьшилось в 3,5раза, а цены соответственно выросли в разы. Сегодня, глядя на тучные земельные массивы, явно не принадлежащие крестьянам, сплошь засеянные пшеницей, рапсом и подсолнухом (тем, что у нас покупают), не трудно и прогноз делать.





Урожай опять уплывет за границу, навар получат латифундисты (где мелькает и имя президента), кормовая база не пополнится, значит, цены на хлеб и мясо опять поползут вверх, а закон о земле, дающий селянам преимущественное право на ее владение, опять будет провален, как бы Ляшко ни размахивал вилами. Слепота в Украине не точечная, власть на местах точно копирует власть центральную, так комфортней существовать и есть на кого сослаться, тянут все, что плохо лежит, а плохо лежит все. И в Никополе тоже не хотят видеть неугодное. Вот стырили у громады трубы теплосети, ограду на аллее проспекта Трубников, насвинячили прилично, а ограду на смех курам заменили хилыми сухими прутиками, разрытые свалки грозят гибелью целому городу.





Но, похоже, власть этого не видит, потому что никто не сидит, ну ладно, мэр не посещает места неухоженные, но газеты-то хоть читает, или он там только ищет знакомую букву? Слабо верится. А войну надо скорее кончать, потому как обстановка накаляется, а вернувшиеся бойцы помогут раскрыть глаза людям на то, что, как говорили еще древние греки, кто сеет ветер, тот пжнет бурю.

Борис Кривчик