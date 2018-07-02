Украинцы! Так наберитесь смелости и признайте себя второсортными и неполноценными! ИЛИ БОРИТЕСЬ, ЧЕРТ ВАС ПОБЕРИ!

Виктор Артеменко: - В нашу редакцию позвонил мужчина который представился Артуром и сказал что на почту отправил материал для публикации, добавил что ему будет очень интересно узнать мнение Никопольчан. Когда я начал читать текст, первое что хотел сделать - отправить его назад со своей "подводкой", но дочитав до эпилога понял что и мне будет интересно мнение сограждан. Привожу без редактирования, немного изменив заголовок:



ЭТНИЧЕСКИЕ УКРАИНЦЫ ДОЛЖНЫ ПРИЗНАТЬ ВТОРОСОРТНОСТЬ СОБСТВЕННОЙ НАЦИИ

ПРОЛОГ

Марія Берлінська: "У нашій країні існує три суспільства. Перше суспільство - умовно 15% населення. Це гієни, що харчуються мертвечиною. Це вся та стара шваль, яка смокче кров українців і поїдає трупи наших солдатiв. Друге суспільство це ми, патріоти, і нас не більше п'яти відсотків. і, нарешті, третє суспільство: це 80% абсолютно байдужих. Вони байдужі і до Майдану, і до розстрілів на Грушевського, і на Інститутській, і до Іловайського і Дебальцевського котла. ".

МОНОЛОГ

На фото - я в самом центре Стокгольма. Летом 2014 года мне предстояло сделать выбор: либо мирная, сытная и благодатная Швеция, либо нищая, практически обреченная на погибель, истекающая кровью Украина. Я без колебаний выбрал Украину, ставшую моей второй Родиной, аннулировал вид на жительство и вернулся домой. Вернулся в надежде на то, что вместе с этническими украинцами смогу в самые короткие сроки превратить старую Украину в Новую Швецию.





И вот, по истечении четырех лет, мне приходится подводить горькие итоги этого "превращения". Я глубоко ошибся в украинцах и впервые озвучил свою тревогу ровно два года назад в статье, под хлестким для слуха заголовком "Украинцы, вы тупые свиньи? Тогда мне с вами не по пути..." http://uapress.info/ru/news/show/136234 . Удивительно, но, несмотря на антипатичность заголовка и одиозность самого материала, при огромном количестве просмотров, ни один человек не возразил мне в комментариях. Ни один! . : Мария Берлинская была абсолютно права в своих расчетах: пяти процентам украинцев не хватило сил преобразовать страну: Украина реально гибнет и в самое ближайшее время нас ожидают еще бОльшие потрясения.





Страна напряглась, страна забурлила в преддверии новых выборов и 80% населения - в который раз - воспряли духом в надежде на позитивные перемены. На снижение цен на продукты питания и коммунальные услуги; на реальные реформы в медицине и полиции, на улучшение экологической ситуации; на устранение правового беспредела и на борьбу с коррупцией. Приготовились к лучшей жизни? Тогда вспомните на минутку, кто сегодня восседает в креслах депутатов ВР? "Батькивщина", "Радикальная партия", "Солидарность", "Оппоблок", "Самопомощь"... У кого реальные шансы в 2019 году вновь "оккупировать" вожделенный зал по улице Грушевского-5? "Батькивщина", "Радикальная партия", "Солидарность", "Оппоблок", "Самопомощь"... Хочу спросить: "Українці, ви чекаєте змін?! Ви зовсім збожеволіли?!".





Соцопросы показывают, что в ВР вновь пройдет "вся та стара шваль, яка смокче кров українців і поїдає трупи наших солдатiв". Не ждите никаких перемен! Новые выборы ввергнут Украину в еще более жестокий кризис. Ибо совершенно очевидно, что Путин "закачает" в украинскую предвыборную гонку огромные финансовые потоки и те, кто еще вчера робко называл его "русским Гитлером", станут в открытую лизать ему руки. Уже сегодня, с телеэкрана, практически без перерыва, "со слезами на глазах", сепаратистская братия - Червоненко, Рабинович, Мураев, Балицкий и пр. - призывают к "братанию": "Надо договариваться хоть с самим чертом! Необходимо остановить войну! Довольно хоронить наших патриотов - украинских солдат!".





Во-первых, до "наших патриотов - украинских солдат" им всем такое же дело, как и мне до самочувствия двоюродного племянника президента Уганды Кагута Мусевени. По крайней мере я ни разу не лицезрел на похоронах героев АТО Вадима Рабиновича. Или Евгения Мураева в палатах гарнизонного госпиталя прифронтового Днепра.





А во-вторых, "договариваться хоть с самим чертом" - это значит договариваться с Путиным. Это значит сдаться на его условиях, "простить" Крым, признать "ЛДНР" и вновь стать частью "вонючей бензоколонки". Ляшко? Надежно стреножен Ахметовым, а Ринат Леонидович - это и есть "руцкий мир" в Украине. Тимошенко, Садовый? Без колебаний подадут руку Путину! Бойко? Тот станет целоваться с президентом РФ просто взасос. "Солиданость" Петра Порошенко, главного "врага Путина"? Да не враг Петр Алексеевич, а надежный и преданный партнер! Только младенцы не знают, как широко ведет бизнес с Путиным президент Украины! Как щедро помогает пополнять бюджет страны-агрессора.





Как при его молчаливом согласии и технической поддержке был возведен мост через Керченский пролив. И как ни один (!) международный суд против страны-оккупанта Порошенко, "усилиями" своих адвокатов, так и не выиграл. В течение полугода после выборов Путин может поставить жирную победную точку в этой войне. И тогда тюремные камеры забьют остатками патриотов Украины. Имена Героев Майдана - Нигояна, Вербицкого, Синенко, Дидыка и других - предадут анафеме на официальном уровне и назовут их провокаторами и отщепенцами. Со стен общеобразовательных школ молотками собьют мраморные таблички с именами героев АТО. А на кладбищах, в одну ночь, кувалдами разобьют тысячи мраморных плит с изображениями павших бойцов. Так, скорее всего, закончится второй Майдан, который все мы гордо называли Евромайданом....





... Много лет подряд анализируя тот факт, что украинцы никак "не могут подняться с колен", я пришел к выводу, что суть проблемы заключена в национальном вопросе. УКРАИНОЙ ВСЕГДА УПРАВЛЯЛИ ИНОРОДЦЫ. Вот и последние четыре года страной руководят и реально управляют экономическими, политическими и социальными процессами все, кроме ЭТНИЧЕСКИХ УКРАИНЦЕВ: русские, евреи, армяне и грузины. Да, совсем забыл про азербайджанца Насирова. В Кабинете министров Украины всего 15% этнических украинцев: в Верховной Раде - 22%. Но и эти 15% и 22% жестко контролируемы инородцами... И В ЭТОМ СОСТОИТ СУТЬ: евреи, азербайджанцы, армяне и грузины практически не ассимилируются и Украина для них всегда будет "инородным телом", "просто пространством для роскошной жизни и получения сверхприбыли".





И когда они появляются на телеэкранах в дорогих вышиванках, знайте: для них вышиванки - это рабочая СПЕЦОДЕЖДА! Люди, не имеющие украинских корней, а в качестве Родины почитающие не Украину, а Грузию, Армению, Израиль и Азербайджан, стали настоящими хозяевами Украины. Этнических украинцев воспринимают как стадо баранов, которых десятилетиями можно водить по кругу, уничтожая лучших и манипулируя оставшимися в живых. В Объединенных Арабских Эмиратах, где нет ни нищих, ни бедных, а население имеет колоссальную социальную защиту, существует небольшая прослойка людей, не считающих себя счастливыми. Так вот, специально для них создано Министерство счастья, призванное помогать людям ощущать себя счастливыми. В Украине впору создавать Министерство выживания. Людей оставили один на один с нищетой, преступностью и болезнями.





Безмерно вырубаются вековые леса; сплошным потоком вывозятся за рубеж и ценные руды, и наворованные миллиарды. Выхолащиваются, погибают и превращаются в пустыню "янтарные гектары", закрываются предприятия, а старикам и инвалидам уже нечем платить пенсию... Министры открыто и безбоязненно заявляют: "Украинцы! Вы много жрете и долго живете!". Назначив себе многомиллионые зарплаты и премии, разворовав недра, инородцы опустили этнических украинцев до уровня презренных холопов. В таком случае любой полноценный этнос начинает бунтовать и добиваться социальной справедливости. Но вместо этого покорные украинцы массово и трусливо бегут с земли своих предков за рубеж - в сытую и благополучную Европу... Так может быть прав Путин, утверждающий, что этнические украинцы - это второсортный, искусственно созданный этнос?...





ЭПИЛОГ

Украинцы! Так наберитесь смелости и признайте себя второсортными и неполноценными! ИЛИ БОРИТЕСЬ, ЧЕРТ ВАС ПОБЕРИ!





Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".