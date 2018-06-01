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Криминал / В газету от читателей

Кто может пояснить, что происходит?

 

Добрый день, никопольчане! Кто может пояснить, что происходит? Умышленно ли умалчивается информация о том, какие меры административной и уголовной ответственности применены к депутатам Никопольского городского совета Александру Рыбакову и Вадиму Колеснику за стрельбу в зале заседаний горсовета, за нарушение правил обращения и применения оружия, создания угрозы жизни и здоровья, находящихся там граждан, а также за выражение нецензурной бранью в общественном месте?


Применялись ли к ним штрафы за совершённые ими административные правонарушения? Кто были ещё двое мужчин с ними у которых на изготовке было огнестрельное оружие, пистолеты моделей «Стечкина» и «ПМ». Почему их ФИО скрываются и они также не привлечены к ответственности? Прошу данную ситуацию прокомментировать депутатов Никопольского городского совета Александра Рыбакова и Вадима Колесника.

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  • Категория: Криминал / В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 09:35Просмотров: 471 Комментариев: 0
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