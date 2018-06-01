Кто может пояснить, что происходит?
Добрый день, никопольчане! Кто может пояснить, что происходит? Умышленно ли умалчивается информация о том, какие меры административной и уголовной ответственности применены к депутатам Никопольского городского совета Александру Рыбакову и Вадиму Колеснику за стрельбу в зале заседаний горсовета, за нарушение правил обращения и применения оружия, создания угрозы жизни и здоровья, находящихся там граждан, а также за выражение нецензурной бранью в общественном месте?
Применялись ли к ним штрафы за совершённые ими административные правонарушения? Кто были ещё двое мужчин с ними у которых на изготовке было огнестрельное оружие, пистолеты моделей «Стечкина» и «ПМ». Почему их ФИО скрываются и они также не привлечены к ответственности? Прошу данную ситуацию прокомментировать депутатов Никопольского городского совета Александра Рыбакова и Вадима Колесника.
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