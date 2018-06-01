Субботний Прямой эфир с Виктором Артеменко (сегодня в 19:00)

- О появившемся в сети "компромате" на Артеменко

- Немного меняем редакционную политику

- О заседании внешне похожем на сессию и последствиях

- Еще раз о полиции

- Поднимаем заданные в чате вопросы









Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому не забываем про чат. (задаем вопросы)