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Никополь, палата №7

Вот вам ... во всей красе. Из заседания внешне похожего на сессию городского совета (видео)

 

Вот вам ... во всей красе. Из заседания внешне похожего на сессию городского совета 

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  • Категория: Никополь, палата №7
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 14:51Просмотров: 215 Комментариев: 0
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