Жизнь города
Юрий Голик: И еще одна амбулатория в Никополе
Здесь - ее полная реконструкция.
Наш совместный проект с Народным Депутатом Андрей Шипко (Andrey Shipko).
Ход работ - на фото.
Более 20 медицинских учреждений мы построили, реконструировали оснастили современным медицинским оборудованием.
Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области.
Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация.
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