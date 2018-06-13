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Жизнь города

Юрий Голик: И еще одна амбулатория в Никополе

Здесь - ее полная реконструкция.

Наш совместный проект с Народным Депутатом Андрей Шипко (Andrey Shipko).

Ход работ - на фото.

 

Более 20 медицинских учреждений мы построили, реконструировали оснастили современным медицинским оборудованием.

Спасибо всем налогоплательщикам в Днепропетровской области.

Все, что мы строим - это уплаченные вами налоги и Децентрализация.

Юрий Голик

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  • Категория: Жизнь города
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 12:46Просмотров: 369 Комментариев: 0
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