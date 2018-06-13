Записаться к врачу по интернету. Покров вторым в области начал пользоваться системой «Хелси»

Информационные технологии сегодня позволяют значительно облегчить работу во многих сферах деятельности. И медицина не является исключением. Например, не так давно город Покров внедрил систему электронной записи на прием к врачу с использованием системы «Хелси».

Стоит отметить, что маленький горняцкий город присоединился к такой системе вторым в области после областного центра. В последнее время здесь все более активно внедряются компоненты так называемой «электронной медицины». Поддержку в этом процессе оказывает областная государственная администрация. В свою очередь, за средства местного бюджета для оснащений больницы было приобретено необходимое компьютерное оборудование, а сами медики прошли соответствующее обучение.





В итоге, уже к началу июня горожане получили возможность записаться на прием к нужному врачу с помощью интернета, а не выстаивать очередь с утра в регистратуре. Прежде всего механизм «Электронная очередь» заинтересовал горожан молодого и среднего возраста, которые более активно пользуются интернет-технологиями. Естественно, что пока к нововведению горожане относятся осторожно. По данным покровских медиков, за первую декаду июня на прием к доктору с помощью интернета записалось 283 человека, или 11% от общего количества обратившихся в больницу. Но постепенно услуга набирает популярность. Все таки гораздо удобнее записаться на прием, не выходя из дома, чем бежать с самого утра и занимать очередь в регистратуре.





При этом покровские медики подчеркивают, что никто не говорит, что на прием теперь можно записываться только по интернету. На данный момент в программе предусмотрено разграничение, когда половина рабочего времени врача уходит на прием пациентов из «электронной очереди», а половина – идет в формате живой очереди. Кстати, покровчане получили также возможность записаться на прием по телефону, но для этого им сначала необходимо прийти в регистратуру и всего один раз заполнить формуляр первичной регистрации. Очевидно, эта услуга будет более удобна для лиц пожилого возраста, которым проще воспользоваться телефоном, чем интернетом.





Вторым этапом развития электронной медицины в Покрове станет внедрение с помощью системы «Хелси» функции «электронной карточки», которая будет хранить на специальном сервере всю необходимую информацию из амбулаторной карточки пациента. То есть, человеку не нужно будет иметь при себе бумажные образцы справок, карт, выписок и другой медицинской документации. В будущем, по словам медиков, планируется внедрение и других механизмов «электронной медицины», в том числе такого как «электронный рецепт».





Стоит отметить, что сегодня уже свыше 10 тысяч покровчан подписали так называемую «электронную декларацию» и определились с выбором своего семейного врача. Таким образом, электронная база данных пациентов в городе растет. И это позволяет более эффективно внедрять механизмы «электронной медицины».





Говоря о внедрении системы «Хелси» мэр города Александр Шаповал подчеркивает, что подключение к данному сервису позволяет оптимизировать как лечебно-диагностическую, так и хозяйственную, финансовую и аналитическую деятельность медицинского учреждения. «Теперь покровчанам не надо будет стоять в длинных очередях, они могут записаться на индивидуальный прием к врачу из дому. Удобнее стало и врачам, которые будут использовать в работе электронные ресурсы», – говорит Александр Шаповал.





С работой системы в Покрове во время рабочего визита сюда ознакомились заместитель председателя обладминистрации Юрий Голик и заместитель мэра Днепра – Яника Мерило, которые позитивно оценили такой формат работы.

фото пресс-службы Покровского городского совета