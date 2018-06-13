ДТП на Героев Чернобыля возле школы № 2: Lanos сбил насмерть ребенка и скрылся

18 июня утром на улице Героев Чернобыля такси Lanos сбил насмерть 11-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Об этом Информатор сообщает с места события. На место ДТП прибыли полицейские и скорая помощь. Медикам не удалось спасти ребенка, они констатировали смерть.





Ситуацию на месте происшествия прокомментировала начальник отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области Анна Карпеченкова: «Ребенок не нарушал Правила дорожного движения. Как было установлено, переходил дорогу на светофоре на свой зеленый свет, и когда заканчивал переход, его сбил автомобиль, предположительно — такси. В данный момент номерные знаки и марка установлены, полиция принимает меры к задержанию водителя, который совершил тяжкое преступление. Анкетные данные ребенка установили: мальчик — учащийся школы № 2».





Родителям о трагедии сообщили. Также стало известно, что мама погибшего ребенка находится на последнем месяце беременности.

Возле места, где случилась трагедия, собрались очевидцы, они описали следователям момент столкновения, марку автомобиля и цвет. «Я была на балконе и услышала громкий звук, увидела, как ребенка откинуло далеко, а машина даже не остановилась», — рассказала женщина-очевидец.





Анна Карпеченкова пояснила, что на месте ДТП следователь фиксирует все данные, чтобы в досудовом расследовании все детали указать и у судьи не возникло вопросов и сомнений в вине водителя в содеянном. Начальник отдела ювенальной превенции акцентировала внимание на том, что ребенка сбили на современном и оборудованном светофоре с разметкой и секундомером.





По предварительной информации, в данный момент водителя, совершившего преступление, в городской отдел полиции доставил хозяин такси. Квалификация данного преступления будет установлена, когда соберут все материалы по данному делу. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким мальчика.

Источник: Информатор