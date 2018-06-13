Затопська січ
Вшанування пам'яті воїнів збитого у Луганську ІЛ-76
У Нікополі 14.06.2018 відбулося вшанування пам'яті воїнів, загиблих під час збиття у Луганському аеропорту літака ІЛ-76 ЗСУ. До заходу долучилися учасники АТО, близькі та рідні воїнів, небайдужі патріоти, духовенство УПЦ КП та представники місцевої влади. Було запалено свічки. Під час хвилини мовчання в небо злетіли білі кульки. Після короткої панихиди люди понесли квіти до пам'ятника. На честь загиблих воїнів пролунав салют...
Довідка: Збиття Іл-76 у Луганську — терористичний акт, вчинений російськими терористами проти військових Збройних Сил України 14 червня 2014 року приблизно о 1 годині 10 хвилин ночі. Військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України при посадці в аеропорту «Луганськ» був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули. Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період її незалежності.
Більше фото у фотоальбомі заходу за посиланням
Довідка: Збиття Іл-76 у Луганську — терористичний акт, вчинений російськими терористами проти військових Збройних Сил України 14 червня 2014 року приблизно о 1 годині 10 хвилин ночі. Військово-транспортний літак Іл-76 25-ї військово-транспортної авіаційної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України при посадці в аеропорту «Луганськ» був збитий з ПЗРК «Ігла». На борту літака перебувало 40 десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. В результаті обстрілу усі вони загинули. Загибель усіх 49 військових, які перебували на борту збитого літака, стала найбільшою з початку антитерористичної операції і найбільшою одночасною втратою Збройних сил України за період її незалежності.
Більше фото у фотоальбомі заходу за посиланням
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