«ЕВРОТУР» для отличившихся детей - ПЯТЬ завтраков за 15 дней…

Никопольчане, для меня уже давно стал очевидным тот факт, что городская власть не может ЭФФЕКТИВНО распоряжаться финансовыми и материальными ресурсами, которые априори принадлежат громаде. В ряде случаев это связано с КОРРУПЦИЕЙ и КАЗНОКРАДСТВОМ, а в некоторых случаях – с банальной ХАЛАТНОСТЬЮ и отсутствием системы управления городом.



Яркий пример – заключенный Отделом образования и науки ДОГОВОР с ФОП «Рожков Максим Владимирович» на «Послуги в організації Євротуру по країнах Євросоюзу – переможців III та IУ етапів Всеукраїнських олімпіад, ІІ і ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницької роботи слухачів МАН, вихованців позашкільних закладів, які досягли вагомих успіхів в творчих конкурсах та змаганнях обласного та державного рівня».





Содержание договора предполагает организацию автобусного тура для 37 никопольских детей по 9 странам Евросоюза: Польша, Германия,Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Швейцария, Австрия, Венгрия. Тур рассчитан на 15 дней.

Общая договорная стоимость составляет 335 тысяч гривен (по 9054 гривны на 1 путевку).



Внимательно ознакомившись с условиями предлагаемого «Евтротура» для несовершеннолетних детей, открыто и публично задаю Андрею Петровичу ФИСАКУ следующие вопросы:



1. Почему за 15 дней «Евротура» для детей предусмотрено ТОЛЬКО ПЯТЬ завтраков? Остальное питание – за свой счет родителей?

2. По условиям «Евротура» предусмотрено ПЯТЬ ночных переездов. В Украине и в некоторых странах Евросоюза автобусная перевозка групп детей в темное время суток ЗАПРЕЩЕНА. Почему никопольские чиновники ставят под угрозу здоровье и жизнь детей?

3. Почему в тендерной документации не предусмотрено участие в «Евротуре» врача или фельдшера?

4. В стоимость тура входят только ПЯТЬ экскурсий. Никопольские чиновники знают, что остальные экскурсии предлагается оплачивать родителям по завышенным ценам?





Например:

- детский билет на Эйфелеву башню стоит 5 евро, а ФОП «Рожков М.В.» предлагает оплатить 20 евро;

- детский билет в ЛУВР – БЕСПЛАТНЫЙ, предлагается оплатить 35 евро;

- детский билет в Версаль – БЕСПЛАТНЫЙ, предлагается оплатить 35 евро;

- детский билет в испанский парк «Порт Авентура» стоит 29 евро, ФОП «Рожков» назначил цену аж в 85 евро;

- детский билет на гору «Монсеррат» (Испания) стоит 5,5 евро. ФОП «Рожков» предлагает их по 65 евро.

Даже с учетом транспортных расходов – СЛИШКОМ большая наценка.





В итоге: каждому ребенку родители должны выделить 600-800 евро для самостоятельного питания в течение 15 дней и для оплаты экскурсий, большинство из которых получаются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ, так как экскурсионный автобус двигается дальше по маршруту.

Уже около 10 родителей отказались от такого «Евротура» для своих детей. Кто теперь займет место учеников, которые ЗАСЛУЖИЛИ право быть награжденными. Получается, что начинается КАСТИНГ среди родителей?





Андрей Петрович, может надо было разработать более приемлемые условия ПРЕМИРОВАНИЯ наших детей? Например, отдых в Словакии с 3-4 экскурсиями в Прагу, Вену, Варшаву и Мюнхен? Обеспечить детей ПОЛНОЦЕННЫМ трёхразовым питанием и избавить их от утомительных переездов? Это снизило бы и финансовую нагрузку на родителей в наше тяжелое время…





Тендерная процедура по рассматриваемому ЛОТУ была проведена в период с 29 апреля по 14 мая текущего года (см.: http://www.prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-24-000016-c) . У меня есть обоснованные сомнения в законности процедуры определения победителя.





В частности, второй претендент ФОП «Нехаенко» - явно подставной участник, так как изначально не соответствует квалификационным критериям объявленного тендера. Тем не менее, тендерный комитет ЗАВЕРШИЛ закупку и заключил договор с ФОП «Рожков М.В.» (Максим Владимирович является также владельцем ТТЦ «ВОЯЖ»).





Какой выход из сложившейся ситуации? Мои предложения:

1. «Евротур» необходимо отменить.

2. Провести новый тендер на отдых 37 никопольских детей – победителей олимпиад и конкурсов.

3. Обеспечить 100 процентное финансирование детского отдыха за счет городского бюджета.





Андрей Петрович, Никополь уже лихорадит от бездействия чиновников и от коррупционных схем. Сделайте так, чтобы хотя бы ДЕТИ не оказались пострадавшими…

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Виталий Журавлёв?

Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"