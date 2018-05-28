Господа чиновники - Когда начнем возвращать награбленное?
На протяжении 3 лет наблюдаю со стороны, как цинично деребанится бюджет города Никополь. Как откровенно некоторые персонажи, назовем их "Громадська сила", плюют на закон, чувствуют себя безнаказанными. Думаю стоит начинать бороться с этим.
Есть такое предприятие, которое работает за бюджетные деньги, называется оно УЖКГ (ЄДРПОУ 26136719). Якобы занимается благоустройством Никополя. Тендера проводит. Так вот, наткнулся я как-то на интересный тендер:
Информацию по этому тендеру можно спокойно посмотреть в публичном доступе.
Давайте его немного разберем?
Начнем непосредственно с победителя. А конкретнее о информации о данном субъекте:
Никого ничего не смущает? У меня лично возникли вопросы:
1. Юридический адрес фирмы. Так получилось, что это находится через дом, от моего дома. Совпадение, что в этом одноэтажном здании работает мой знакомый и данную фирму первый раз слышат. Ну ладно фигня? Ну ок.
2. Уставной капитал. 890 грн.
Идем далее
Как мы видим из информации по данному субъекту, есть судебные процессы
Возьмем одно из последних решений.
А теперь к сути вопроса и самой статьи. Как УЖКГ могло выбрать победителем и сделать 100% предоплату фирме, с которой на данный момент идут суды в других областях по таким же тендерам?
Изучив решение суда, увидите, что данный субъект обвиняется в невыполнении договорных обязательствах при оплате. Как вообще можно было провести 100% предоплату с бюджетных средств? Где работа Службы Безопасности Тендерного Комитета УЖКГ? Где данные детские площадки?
На данный момент проведен тендер еще один на сумму 3 700 000 грн. для строительства детских площадок. Угадайте, кто победитель?
P.S. Вам не надоело грабить откровенно город? Неужели Вы не боитесь гнева народа?
Дальше будет...
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