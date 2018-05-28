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Криминал

За вчинення злочинів на території м. Нікополь отримав 4 роки позбавлення волі

Нікопольською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно молодого чоловіка за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 КК України (грабіж та шахрайство вчиненні повторно).


Встановлено, що зловмисник, який неодноразово судимий, та який звільнився з місць позбавлення волі, перебуваючи в парку «Металург» в м. Нікополі, побачив раніше незнайому жінку, на шиї якої висів золотий ланцюжок та підвіска. Чоловік підбіг позаду потерпілої та шляхом ривка зірвав золоті вироби, чим спричинив матеріальної шкоди на суму більше 5 тис. грн.


Крім того, перебуваючи в одному з магазинів в м. Нікополі, маючи сувенірні банкноти, за зовнішнім виглядом схожі на грошові банкноти НБУ номіналом 500 грн. кожна, намагався розрахуватися за товар, який купував. Проте, продавець виявила несправжні гроші та почала кричати. У цей час молодик разом з товаром вибіг з магазину, та викраденим розпорядився на власний розсуд.


Публічне обвинувачення підтримувалося прокурором Нікопольської місцевої прокуратури, який довів вину чоловіка в повному обсязі.
Суд, враховуючи принципову позицію державного обвинувача, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.


Прокурор
Нікопольської місцевої прокуратури

В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:10Просмотров: 503 Комментариев: 0
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