Восстановить свой пароль
Бесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны для веб сайтов
windows linux mac os android
Главная Правила сайта Обратная связь Реклама на сайте


Виктор Артеменко / Позитив / Сатира / Юмор

Селфи + видео "ПазИтиФ". Угадайте где я отдыхал?

 

Селфи + видео "ПазИтиФ". Угадайте где я отдыхал? 


Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Виктор Артеменко / Позитив / Сатира / Юмор
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Вчера, 22:27Просмотров: 656 Комментариев: 0
    • Теги:
    ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
    Ошибка!
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
    Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.