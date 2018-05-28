ПАМ’ЯТКА щодо проходження військової служби рядовим та сержантським (старшинським) складом, пільг та гарантій

Щодо комплектування військовослужбовцями за контрактом.





2.1. Критерії вступу на військову службу за контрактом, терміни контрактів?





На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 60 років (до 60 років тільки на особливий період).

громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту;

військовослужбовці строкової військової служби;





Усі кандидати направляються військовими комісаріатами на військово-лікарську комісію для визначення придатності до військової служби за станом здоров’я. Лише військово-лікарська комісія може надати остаточний висновок щодо придатності кандидата за медичними показниками. Крім того кандидат обов’язково перевіряється на відсутність судимості за скоєння тяжких злочинів, наявності базової середньої освіти та відповідність визначеним показникам з фізичної підготовки.





Разом з цим ідейність і патріотизм це також важливі чинники для громадян, які у добровільному порядку виявили бажання захищати незалежність і цілісність України.





Терміни контрактів:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського та старшинського складу – від 3 до 5 років.

шість місяців (з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію), для осіб:

військовослужбовців строкової в/служби та по мобілізації, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців;

військовозобов’язаних, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду.





Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені Законом. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.





2.2. Щодо прийняття на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства.





У 2016 році законодавством України дозволено укладання контрактів на військову службу з іноземцями.

Довідково. На виконання змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, у 2016 році Генеральним штабом Збройних Сил України опрацьовано Указ Президента України від 10.06.2016 № 248/2016 “Про Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства”.





Іноземці можуть бути прийняті, у добровільному порядку, на військову службу до Збройних Сил України за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу строком на 3 роки, з урахуванням наступних вимог:

пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби, віком від 18 до 40 років (в особливий період, граничний вік збільшується до 60 років для чоловіків, та до 50 років для жінок);

на військову службу за контрактом приймаються раніше не судимі іноземці, які перебувають в Україні на законних підставах і відповідають вимогам проходження військової служби.





Щодо іноземців, які виявили бажання проходити військову службу у Збройних Силах України, проводиться перевірка відомостей стосовно законності їх перебування на території України, наявності документів, що засвідчують особу, відомостей про відсутність судимості, достовірності інших відомостей наданих іноземцями.





Організація проведення перевірки відомостей покладається на військових комісарів шляхом направлення запитів до Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України та Служби безпеки України, які в межах своїх повноважень здійснюють зазначену перевірку.





Підготовка (перепідготовка) іноземців, прийнятих на військову службу за контрактом на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу, здійснюється у навчальних частинах (центрах) та військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки строком до 3-х місяців.





Грошове забезпечення іноземців, які проходять військову службу у Збройних Силах України не відрізняється від грошового забезпечення військовослужбовців-громадян України.





Для прийняття на військову службу до Збройних Сил України, іноземці повинні:

перебувати в Україні на законних підставах;

звертатися до військового комісаріату за місцем їх проживання (місцем реєстрації в Державній міграційній службі України);

надавати документи, що засвідчують особу, відомості про відсутність судимості, інші достовірні відомості (у разі потреби);

добровільно надавати згоду на обробку персональних даних.





2.3. Соціальні гарантії для військовослужбовців за контрактом.

при укладанні контракту (на будь-який термін) робоче місце та середній заробіток не втрачається (відповідні зміни були внесені до ст. 119 Закону України “Кодекс законів про працю України”у 2015 році) тільки під час дії особливого періоду;

з липня 2016 року збільшено грошове забезпечення для бойових командних посад сержантського складу (командир відділення, командири бойових машин, БМП, танків, гармат, мінометів, головних старшин всіх рівнів та інші), на суму до 800 грн. в залежності від вислуги років (відповідно до наказу МО України від 22.07.2016 № 375);

01.02.2018 підвищено рівень грошового забезпечення для військовослужбовців військової служби за контрактом та введено в дію з 01.03.2018 постанови КМ України від 30.08.2017 №704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб”, якою запроваджено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям після укладання ними першого контракту (в таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб) (розділ 8 пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2017 № 704);

Законом України (від 08.02.2018 № 2288-VІІІ) “Про внесення змін до ст. 12 Закону України Про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей” передбачено виплату грошової компенсації за піднайом житлових приміщень особам рядового та сержантського складу до 2,5 тис. грн., в залежності від регіону (виплати будуть проводитись після винесення змін до відповідної постанову КМУ);

у 2017 році збільшено щомісячну грошову надбавку військовослужбовцям за виконання бойових завдань в АТО на лінії бойового зіткнення (на першій лінії – 10 тис. грн., на другій лінії – 4,2 тис. грн.).

впроваджено щомісячну надбавку для особового складу Сил Спеціальних операцій близько 2,5 тис. грн. (наказ Міністерства оборони України 139 від 14.03.17).

впроваджено преміювання особового складу чергових підрозділів ракетних військ і артилерії 1,3 тис. грн. щомісяця.

Забезпечення житлом (службовим житлом).

Можливість безкоштовно отримати вищу освіту у ВВНЗ (ВНП ВНЗ) без відриву від служби (за заочною формою навчання) для отримання освіти спорідненої з цивільною.





Продовольче та речове забезпечення.

Щорічна основна відпустка із збереженням грошового забезпечення.

Безоплатна кваліфікована медична допомога у військово-медичних закладах охорони здоров’я.

Право на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах МО України.

Питання щодо звільнення військовослужбовців за контрактом (які проходили військову службу за безстроковими контрактами, або за контрактами дію яких було продовжено під час особливого періоду в державі), вирішиться найближчим часом з прийняттям законопроекту р.н. 6052 (виноситься на друге читання засідання ВР України).





Військовий комісар

Нікопольського ОМВК

підполковник Г.А. Тарасюк