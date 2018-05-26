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Увага! Марганецьким ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області розшукується неповнолітній

Марганецьким ВП НВП ГУНП в Дніпропетровській області розшукується неповнолітній Горобець Сергій Олександрович, 20.02.2006 р.н. уродженець м. Нікополь, який 25.05.2018 року приблизно о 14:00 години самовільно покинув навчальний заклад ЗОШ № 3 в м. Марганець та пішов у невідомому напрямку.

 

Дитина постійно проживає у ЦСПРД «Теплий дім» (притулок) по вул. Кленова, 129 м. Марганець.


Прикмети: зріст 145 см, худорлявої статури, карі очі, волосся світле, коротке, обличчя овальне, ніс округлий.
Був одягнутий: біла шведка у клітинку, під шведкою чорна футболка, сині джинси, темні кросівки, портфель чорного кольору з сірими вставками.


В разі отримання будь-якої інформації стосовно Горобця С.О. або встановлення його місцезнаходження просимо негайно повідомити по телефонам: 05665-22478, 066-855-22-39 , 099-056-08-77, 066-737-14-11 або 102

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  • Категория: Поиск людей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:56Просмотров: 391 Комментариев: 0
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