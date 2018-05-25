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Виктор Артеменко / Анонсы и предложения

Итоги недели в прямом эфире (26 мая, 19:00)

Уважаемые читатели газеты "ГОРОД Никополь", давайте попробуем подвести итоги недели вместе, то есть в прямом эфире. 

 

Преимуществом такого эфира является прямая связь со зрителем, потому предлагаю, всем кто сможет, завтра 26 мая в 19:00 войти на наш канал и принять участие. Кроме новостей и происшествий намерен обсудить с вами и планы своей работы.


Спасибо! Жду завтра на канале https://www.youtube.com/c/ВикторАртеменко в 19ч.

Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:

 facebooktwitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube

 

  • Категория: Виктор Артеменко / Анонсы и предложения
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 10:54Просмотров: 43 Комментариев: 0
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