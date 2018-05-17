Борис Кривчик: ОТЗВУКИ МОСЬКИ, ГАВКАЮЩЕЙ НА СЛОНА

Наступление на свободу слова не прекращалось ни на миг—от Цезаря до Порошенко, и люди уже к этому пообвыклись, понимают, что без этого и власть не всласть.

Так они и живут, ненавидя друг друга, при этом власть быстротечна, а проблема свободы слова вечна. И кто на чьей строне погибает—это судьба.Наступление на свободу слова не прекращалось ни на миг—от Цезаря до Порошенко, и люди уже к этому пообвыклись, понимают, что без этого и власть не всласть. Так они и живут, ненавидя друг друга, при этом власть быстротечна, а проблема свободы слова вечна. И кто на чьей строне погибает—это судьба.





И Никополь не оминула эта чаша, страсти и до провинции достают. Вот, скажем, была в Никополе газета «Никопольская правда», имевшая когда-то 40 000 читателей, первоначальное ее назначение было—служить народу, хотя служила партии, казавшейся вечной, и не скрывла этого, но люди все равно ее любили, хотя бы за то, что тогда такой закон действовал, что если кто из отцов города, ментов и прокуроров и пр. осмеливался игнорировать газетные критические материалы, тут же кучей летели партийные, правовые и хозяйственные головы (достаточно вспомнть дело инвалида-афганца А.Емцова, которому после критической статьи в считаные дни выстроили домину с гаражом и пандусом для инвалидной коляски, а заодно кого с работы поперли, а кого из партии турнули).





А редактор В.Чумак умело этим пользовался, потому его в городе уважали и побаивались. Потом наступила эра под названием «Свадьба в Малиновке», когда власть менялась так часто, что редакция не успевала менять шапки—то буденовку со звездой одевай, то фуражку с гвардейской лентой и двуглавым орлом, то папаху с тризубом, то померанчевую пчелиную маску, то ермолку шоколадного цвета. Что объединяло это разнотравье властей—так это отвращение к свободомыслию, что они жестко и демонстрировали. Так некогда уважаемая газета скатилась от служения народу к служению подстилкой для сиюминутной власти, отчего получила нулевой спрос у народа, который выразил сожаление, что газета выходит не на туалетной бумаге.





Конечно, власть могла спасти городскую газету, подкрпив ее концептуально и толковыми кадрами, посоветовавшись с народом, так тут же мозгами ворочать надо, а их еще поискать, к тому же власть была (по примеру президентов) настолько увлечена выполнением программы «Все в семью, все в семью», что сочла дешевле для себя просто двинуть газету сапогом под зад, а функции официального глашатая власти возложить на «Репортер» (за деньги, само собой). И газета согласилась, на мой взгляд, несклько неосмотрительно, ведь теперь даже самым талантливым ее журналистам придется ломать голову—писать правду, или что заказчик пожелает?





В лихое время олигархи купили Верхвную Раду и втихаря протащили законы, по которым скупили газеты и частоты, прикидываясь обычными бонициариями, понимая, что без помощи СМИ электорат им не охмурить, а без него—ни власть оседлать, ни конкурентов извести. Олигархи далеко не дураки (иначе они не были бы олигархами), они давно смекнули, что не приобрети они доверия толпы объективностью, граничащей с правдой, им мало что светит. Ну и пустили в народ объективность через СМИ, но очень уж дозированно, абы ее хватило воспитать в народе доверие к власти до уровня (по В.Высоцкому) «Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит». Так это еще при Фонвизине его Митрофанушка в «Недоросле» заявил: «На кой хрен учить географию, раз извозчик знает, куда ехать?».





Оттуда и пошли жертвы зомбирования--бездумные «беркуты» с винтовками и «титушки» с битами. Какая там идейность? И не пахнет. А еще надо было надресировать журналистов, чтобы они, как моськи, гавкали только на тех слонов, на каких хозяин укажет. Увы, нашлись и такие, жизнь и не таких ломала. Но олигархи совершили роковую ошибку, перепутав независимую четвертую власть—журналистов с привычными бессловесными слугами, за что вскорости все мы поплатились.





Ведь это журналисты первыми начали криком кричать о надвигающейся войне, при этом мы руководствовались элементарной логикой—это мы считаем Крым курортом, а для Путина—это военная база и флот, так нужные для разговора с остальным миром, потерять их (в случае выборов в Украине неприкормленой власти)—это риск проиграть военное противостояни с НАТО, и вот тут захват русскими Крыма и попытка прорыва сухопутного пути от Ростова через Донбасс до базы в Крыму просто неизбежны. Это было ясно и ежу, но генералы, бряцающие невесть где раздобытыми орденами, обязанные отечество защищать, и ухом не повели, им прислушиваться к мнению журналюг вроде как западло, привыкли заглядывать в рот своим кумовьям и покровителям на верхах власти, ожидая команду «фас». Предвидение журналистов так и кануло как «Vox clamantis in deserto» (Глас вопиющего в пустыне), а за это расплачиваться кровью пришлось добровольцам.





А еще журналисты предупредили, что война примет такой характер, что основную роль сыграют подразделения диверсантов, партизан и снайперов, поэтому все средства надо направить на их массовое создание и обучение и пустить в дело немедля. Этот совет тут же подхватили генералы, но… не наши, а российские и донецкие, в результате—диверсанты врагов вольготно бродят по Украине, а наши бойцы не могут носа высунуть из окопов из-за снайперов, а СМИ ежедневно оглашают количество наших 200-ых и 300-ых. Хотя простые люди к журналистам прислушивались, к примеру, месяца за два до анексии Крыма я позвонил дочери и настоятельно порекомендовал ей срочно продать дом и квартиру в Крыму и перебраться на материковую Украину, потому как завтра Крыма не будет, она так и сделала и сейчас благодарна отцу за мудрость.





Журналист обязан писать о том, что интересует читателей, это его хлеб и его авторитет, а сейчас у людей нет важнее темы, чем война и мир, потому как сегодня решается судьба «завтра» для целого народа. Но! Тут-то и несуразица—военные и президент говорят, что вопрос решается вот-вот! Мол, разрабатывается план блицкрига вместо АТО, но это страшная тсс, чтобы враг не учуял! Разумеется, пустая болтовня, за тайной торчат неумение и растерянность, хотя журналисты давно советовали власти сменить дворцовых генералов на патриотичных полковников и капитанов, ведь если бы во врем Отечественной войны каждая военная операция разрабатывалась, как у нас, по 4 года, то не мы бы пришли в Берлин, а немцы на Байкал. И тут в Украину официально приезжает Уолкер—дипломат и аналитик с мировым именем, знакомтся с украинской действительностью (включая Донбасс) и на весь мир делает публичное заявление, что Украина не получит ни Крым, ни Донбасс. Наши в шоке, пытаются как-то толковать его выводы, пристроить в них слово «пока», а оно туда не лезет, а СМИ в растерянности—кому верить, потому предпочитают проблему замалчивать.





А ведь Уолкер имел в виду, что Украна не получит ничего, действуя по старинке, и журналисты могли бы подсказать новые подходы. Скажем, дорогу к миру начать с другого бока—с симпатий, для чего достаточно сущего пустяка—сделать жизнь в Украине в 3 раза вольготней и богаче, чем в Донбассе и в 5 раз лучше, чем в Крыму, и это сработает эффективнее, чем пропаганда украинского гебельса, будь он хоть трижды кумом самого Порошенко. Ведь тогда по закону всемирного перетекания дончане и крымчане устремятся в Украину, проникнутся к ней симпатией, сами выкинут оккупантов, и война угаснет сама собой. Увы, этот вариант не для наших правящих олигархов, те скорее подавятся коркой, отнятой у нищего, чем народу копейку подадут.





Так что козырнуть перед той стороной пока нечем—там люди голодают, и мы едим просроченную колбасу абсолютно без мяса, третьесортный хлеб по цене круасанов, запивая ядовитым пальмовым маслом. Там пенсионеры выживают за счет пакетов Ахметова, и у нас они выбирают между молоком и лекарствами с платой за газ. Там шахты затапливают вместе с тысячами рабочих мест, и в Никополе посреди города гордо реют руины молокозавода, некогда кормящего нас. Там беженцы мыкаются в поисках жилья, и у нас общаги зияют пустыми окнами, нет бы отдать их людям бездомным, да тем же беженцам с Донбасса, да с дешевыми кредитами, пусть там обустраиваются и живут, назло налету на город с очередного мэра, похожего на Чингизхана.





А пока руками журналистов стараются подменять жизненные интересы людей (нерегулируемые государством цены на лекарства и сало, зарплаты и пенсии и т.п.), заполняя пустующие полосы всякой требухой. Скажем, появляется откровение на поллиста, что если вы вместо хлеба начнете питаться исключительно бананами, то рост репродуктивной функции вам обеспечен (вон как быстро мартышки размножаются!). Ну очень актуально! Эта новость особенно глубоко взволновала наших пенсионеров, питающихся исключительно экзотическими фруктами. А то еще пуще—СМИ (правые и левые, зависимые и не очень) явно под заказ начали растолковывать и пропагандировать медицинскую реформу, вызывающую смех у просвещенного мира. Как-то знакомый врач, работавший в Италии, рассказал такой случай. У одной женщины начались предродовые схватки, но что-то с ребенком было не так.





Медики срочно повезли ее в роддом, но там не было свободных рожальных мест, ее так же быстро отвезли в другой, и прямо на операционный стол, в итоге спасли и мать, и дитя, но еще месяц пришлось держать их в больничке, пока ребенок не окреп. Когда узнали, что мать бедная, все это сделали для нее бесплатно. Вот это уже похоже на человечную реформу, а когда у нас каждый день видишь на экранах, как матери с протянутой рукой цыганят копейки на лекарства, трансплантанты и операции для спасения своих детей, потому как депутатам недосуг включить денюжку в бюджет на такие мелочи, всю эту суету вокруг дивана называть реформой безнравствено.





Полагаю, что если мы действительно стремимся в общество со свободой слова и мнений, начинать надо с журналистов.





Потому, коллеги, давайте дадим пример обществу, будем руководствоваться не подсказками, а собственным мнением и здравым смыслом, чтобы не скатиться до уровня мосек. Вот тогда люди нас оценят и усвоят, что войны, даже самые большие, начинаются не с пушек и танков, а с маленькой газетки.

Борис Кривчик