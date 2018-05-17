Почему стрелок НЕ установленный? Ни на что не наталкивает?

Палыч,С договором тем более с громадой ничего к сожалению не получится т.к. суд его признает юридически никчемным если вообще такой договор удастся оформить. Он может носить симфолический характер. Хотя идея интересная и правильная. Нужно громаде перед выборами(например, через своих представителей, моральных авторитетов, тот же общественный совет, которого городская власть так боится) на встрече с кандидатом потребовать от него чтобы обещания что вот этот и этот никогда не станут его замами, что вот с этой и этой партией он не будет создавать большинство в городском совете и давать им должности. Потребовать гарантии что дороги будут не латать как штаны, и делать нормально, что деревья не будут уродовать по методу партии БэПэПэ. Что перестанут, скажем, позорно разгонять стихийные рынки, которые удобны для простых людей, только потому что супермаркеты сопли развозит и кляузы пишут что у них петрушку и арбузы не покупают. Потребовать от него включить в свою предвыборную программу те вопросы, которые громаду интересуют. И если он не выполнит когда станет мэром то пусть не удивляется когда громада к нему придет. А полиция не будет вечно приезжать с Днепра и охранять его. Только так. Каких-то законных путей в т. ч. и возможности отзыва с должности через референдум, тем более после отмены закона о референдуме, пока нет.