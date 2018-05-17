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В газету от читателей

Фотосессия стоимостью в СОТНИ ТЫСЯЧ гривен

Никопольчане, распространенное выражение «ловить рыбку в мутной воде» означает «пользоваться замешательством и путаницей для достижения своих корыстных целей».

 
Во многих вопросах организации городской жизни царит ХАОС И БЕСПОРЯДОК, что дает возможность разным проходимцам поживиться за счет городского бюджета.


Вспомним хотя бы историю с фиктивной покраской пешеходных переходов в сентябре 2017 года, на что было выделено из бюджета ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА гривен народных денег (см.: https://www.facebook.com/groups/1277481439033287/permalink/1650367948411299/).

«Зебры» так никто и не покрасил. Возбуждено уголовное дело, которое благополучно пылится в никопольской полиции.


Каким же образом «поставить шлагбаум» на пути чиновников и мошенников? На мой взгляд, эффективный способ ПРОФИЛАКТИКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ заключается в реализации следующего алгоритма:


1. В каждый договор на выполнение работ вносится дополнительный пункт об обязательной ФОТОСЪЕМКЕ ОБЪЕКТА, на котором производятся работы. Фотографирование производится 2 раза: ДО выполнения работ и ПОСЛЕ выполнения работ.


2. При приеме выполненных работ соответствующий акт (на основании которого производятся выплаты подрядчику) подписывается ТОЛЬКО при условии предоставления ДВУХ комплектов указанных фотографий, которые становятся неотъемлемым приложением к Акту о выполненных работах.


3. На сайте городского совета эти комплекты фотографий публикуются на отдельной страничке, с указанием всех реквизитов договора.

Применять эту процедуру целесообразно к большинству видов работ, которые производятся за бюджетные средства или за средства коммунальных предприятий: покос травы, уборка стихийных свалок, текущий ремонт зданий, обрезка деревьев, дорожные работы и пр.


Затраты на реализацию этого алгоритма практически ничтожны при одновременной экономии СОТЕН ТЫСЯЧ гривен. А может быть – МИЛЛИОНОВ…


Плюс улучшается качество работ, выполняемых подрядчиками (в силу максимальной публичности и возможности дальнейшего общественного контроля).


Данное ПРЕДЛОЖЕНИЕ будет ОФИЦИАЛЬНО направлено на имя городского головы от ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА при Никопольском городском совете.

Копия документа и ответ А.П.Фисака будут обязательно опубликованы.

?

Виталий Журавлёв?
Громадська Спілка "НІКОПОЛЬЦІ"

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:55Просмотров: 500 Комментариев: 0
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