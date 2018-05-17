Виктор Артеменко
В чем же разница между городским головой Никополя и Покрова? (видео)
Больше комментариев на страницах газеты "ГОРОД Никополь" в соцсетях:
facebook, twitter,Google +, и видео на нанем канале: Канал на youtube
Теги:
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
Ошибка!
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.