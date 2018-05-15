На приёме у мэра Никополя А.П. Фисака: "Денег нет, но мы обсудим!"

14.мая 2018 года мы с группой жителей нашего дома были на приёме у мэра Никополя А.П. Фисака. Ничего нового, кроме: "Денег нет, но мы обсудим!" и пришлём вам ответ, а по сути очередную отписку, мы не услышали.

А ведь нашему дому В.Усова 42, уже 45 лет и комплексного кап.ремонта дом не видел ни разу! Люди поверили власти, поддавшись на уговоры чиновников ЖКХ Никополя по гарантированному проведению кап.ремонта в нашем доме, согласно действующего законодательства Украины, по 8 позициям, после создания нашими жителями ОСМД, что и было как гарантия отражено в Акте приёмки-передачи дома.





Однако, по факту, обманутые жители В.Усова 42, уже почти шесть лет добиваются осуществления этих пустых обещаний, многократно обращаясь во всевозможные инстанции, включая Кабмин Украины, отписки за который присылает местный монополист рынка ЖКХ и по совместительству зам мэра по ЖКХ, Сергей Тыхенко, которому конечно-же гораздо более выгоднее, навесив словоблудную лабуду на доверчивые уши, направить деньги гор.бюджета на развитие и подряды, для собственных фирм, чем позволять расходовать эти средства, на нужды каких-то там никому не нужных в Никополе, жителей, которые по мнению дорвавшихся до корыта чинуш, должны жить в трущобно-руинном городке.





По сути эффект в обращениях к местным властям, при мэре А.П.Фисаке, в деле выполнения ими, их же гарантий, по проведению первого кап.ремонта домов ОСМД, от последнего балансодержателя, равен нулю. Ведь чиновникам Никополя, главное это вовсе не создать систему по справедливому распределению средств гор.бюджета, а нахапав для своих фирм заказов, как можно быстрее этот гор.бюджет опустошить и как итог это констатация фактов от мэра Никополя, по вечному отсутствию средств. Собственно интересно, а откуда же им взяться если их наперебой только и успевают разворовывать те кто ближе к корыту, при этом ещё и не забывая про саморекламу своих усилий якобы, на благо общества ?





Интересно то, что уже второй год даже потратив средства гор.бюджета на изготовление проектно-сметной документации по кап.ремонту Усова 42, всего лишь по трём, а не по восьми позициям, как было гарантировано изначально властями, т.е только по крыше, швам и отмостке, Никопольский исполком вообще отказывается этот и без того очень даже неполноценный кап.ремонт, производить, ну разве это не вызывает сомнений в адекватности действий городских властей Никополя ?





Хотя в ноябре 2017 года из УЖКХ в телефонном режиме, уведомили нашего руководителя Алёну Чёрную, что кап.ремонт нашего дома уже начался и будет окончен в 2018 году. Несмотря на то, что подрядчик делавший кап.ремонт крыши над почти двумя подъездами,не вывез за собой груду мусора, уборка которого конечно-же отражена в смете на 119 т.грн. а также причинил повреждение крыши в конце второго подъезда, жители уверовав в очередные пустые обещания по окончанию кап.ремонта, полгода терпели этот чиновничий беспредел, позволяя воде с крыши, стекать прямо к ним в квартиры, уничтожая ремонт и подвергая свои жилища оккупации болезнетворных грибков, вызывающих онкологические заболевания.





По факту выходит, что приёмку работ на которые расходуются бюджетные деньги, вообще никто не производит ! Однако, теперь в исполкоме уже всё переиграли и уверяют, что кап.ремонта по Усова 42, вообще никогда даже не начинали и по их сведениям они только сделали по просьбе бабушки из 13 квартиры, якобы её пожалев, крышу первого подъезда, на 119 тысяч гривен, но по факту кроме этого осуществлён на две трети, также и кап. ремонт второго подъезда,т.е. как мы все можем легко подсчитать, ещё на 80 тысяч гривен. Кстати, а никого не удивляет размах аппетитов по смете крыши одного подъезда аж в 119 тысяч гривен ?





И кто это в исполкоме такой богатенький буратино, который потратил свои 80 тыс.гривен на всеми чиновниками и монополистами обижаемый, какой-то там, дом ОСМД ? Кто-то вообще верит в эти сказки ? А может это местные чинуши уже заигрались в монополию по дерибану гор.бюджета и заврались до такой степени, что не могут свести дебет с кредитом, вот и вешают людям лапшу на уши на приёмах, пудря им мозг дешёвыми бюрократическими байками, в сочетании с чиновничьими нападками и отговорками, рассчитанными на простаков и идиотов ?





Кто ответит за необратимые последствия для многоквартирных домов ОСМД, в части нарушения целостности конструкций зданий, наступивших вследствие этого преступного бездействия воровато-коррумпированных чинуш ? По сути, можем констатировать, что почти все эти четыре года, мэру Фисаку успешно удаётся крышевать сатанинский шабаш своих подельников, а также являться ширмой и дымовой завесой во мраке которых орудуют орки из его команды известных казнокрадов и потрошителей городского бюджета, уже десятки лет, зорко стоящих на краже Родины и нагло плюющих на интересы общества, которому они якобы служат, а на самом деле нещадно разворовывающих последние крохи из былого наследия СССР.

Гарик Матвиенко