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Криминал

На шлях виправлення не став, та знову вчинив пограбування

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 36-річного чоловіка за пограбування на території м. Нікополь (ч. 2 ст. 186 – відкрите викрадення чужого майна).

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 36-річного чоловіка за пограбування на території м. Нікополь (ч. 2 ст. 186 – відкрите викрадення чужого майна).


Під час судового розгляду встановлено, що раніше судимий місцевий житель, звільнившись з місць відбування покарання, в березні та жовтні 2017 року здійснив грабежі відносно жінок. Зловмисник відслідковував своїх жертв, які говорили по телефону, та шляхом ривка виривав їх з рук. З місць вчинення злочинів втікав.

Викрадені речі продавав, а отримані грошові кошти витрачав на власні потреби. Публічне обвинувачення підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою. Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. 


Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури 

В. Жур

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  • Категория: Криминал
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 09:25Просмотров: 134 Комментариев: 0
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