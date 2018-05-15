На шлях виправлення не став, та знову вчинив пограбування

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 36-річного чоловіка за пограбування на території м. Нікополь (ч. 2 ст. 186 – відкрите викрадення чужого майна).

Нікопольською місцевою прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 36-річного чоловіка за пограбування на території м. Нікополь (ч. 2 ст. 186 – відкрите викрадення чужого майна).





Під час судового розгляду встановлено, що раніше судимий місцевий житель, звільнившись з місць відбування покарання, в березні та жовтні 2017 року здійснив грабежі відносно жінок. Зловмисник відслідковував своїх жертв, які говорили по телефону, та шляхом ривка виривав їх з рук. З місць вчинення злочинів втікав.

Викрадені речі продавав, а отримані грошові кошти витрачав на власні потреби. Публічне обвинувачення підтримувалося Нікопольською місцевою прокуратурою. Суд, врахувавши принципову позицію прокурора, призначив чоловікові покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.





Прокурор Нікопольської місцевої прокуратури

В. Жур