Так вот что значит - боевой офицер Партии Регионов (видео)

Наконец-то произошло то что давно должно было произойти. Это что-то среднее между силовым и мирным вариантом. Вот если бы бы кроме активистов еще и простые жители города подтянулись... Приятно что есть в городе люди, которым небезразлична судьба города. Сколько уже можно терпеть этот шабаш сепаров-щипачей под руководством туриста из Вишневого. Понятно что оно как и весь горсовет в отставку добровольно не уйдет, будет царапаться. На съезд БэПэПэ тоже надежды нет. Потому что нет. Один выход - громада должна собраться и при поддержке активистов заставить их отправить мэра и секретаря в отставку, а потом самих пойти на досрочные выборы. Другого пути я не вижу. Но то что произошло все равно приятно. Им пришлось обратить внимание на тех, кого они предпочитали просто не замечать. И хоть болван Саакашвили и сыграл на руку Банковой - спустил в унитаз протестные настроения, третий Майдан все равно неизбежен. И я тоже не уверен что на этих всех гнид что в центре что на местах вообще будут тратить пули. Будут и колья, и петли и камни - все будет. А пули еще понадобятся для внешнего оккупанта.