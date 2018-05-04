Принади настільних ігор

Настільні ігри - це розвага, навчання і сміх, упаковані в маленьку барвисту коробку. Простим кидком кубиків гра перетворюється в стратегію або уроки з придбання життєвого досвіду і необхідних соціальних навичок. Маленьким дітям вона надає можливість розвиватися і вдосконалюватися в невимушеній і дружній атмосфері.









Історія настільних ігор

Перші настільні ігри були відомі ще до 2500 до н.е. Незважаючи на те, що в них грали протягом стількох століть, справжні популярність і визнання прийшли до них тільки в 20-му столітті. Вони розглядалися як спосіб розвитку стратегічного мислення і розумових здібностей політичної і військової еліти. Ймовірно, зростаючий інтерес до них був пов'язаний з розвитком середнього класу, який любив проводити дозвілля за настільними іграми.





Різновиди настільних ігор

Велика частина настільних ігор заснована на на везінні, стратегії, знаннях або комбінації всіх трьох цих компонентів. Вони можуть бути освітні, і розважальні, розраховані на різні вікові категорії, одного гравця або на цілу групу. Соціальні ігри допомагають незнайомцям взаємодіяти і спілкуватися, що дозволяє їм дуже швидко стати комфортними один одному. Існують, варіанти, які найбільше підходять для змішаної гри між дорослими та дітьми. Є розробки, відомі як «ігри спритності», що вимагають хорошої моторики і координації.





Переваги

Останні дослідження показали, що методи навчання, які сприймаються дитиною як кумедні, набагато ефективніше, ніж методи без ігрового чинника. Вони забезпечують кращу і більш тривалу концентрацію уваги. Але головним компонентом успішного вивчення нових ідей, що супроводжується грою - є сміх. Діти здатні поглинати більше інформації тільки в невимушеній і доброзичливій обстановці.





Настільні ігри прищеплюють життєво важливі соціальні навички. Вони створюють захоплюючу атмосферу спілкування і конкуренції, яка заохочує словесне вираження думки, культивуючи терпіння і наполегливість. Маленьким дітям настільні ігри допомагають розвивати всеохопну увагу. Вони зосереджуються на грі, оскільки їм необхідно запам'ятати правила та одночасно намагаються не пропустити свою чергу.





Але найбільший плюс настільних ігор - це час, проведений у колі сім'ї. Настільні ігри пропонують прості, без стресу рішення для поліпшення емоційних, інтелектуальних та соціальних характеристик. Діти отримують можливість підвищити свою самооцінку, взаємодіючи в позитивному ключі з близькими людьми. Багато батьків розуміють різні переваги настільних ігор та регулярно їх використовують для домашнього дозвілля.





Вибираючи Настільні ігри в інтернет магазині Букля ви знайдете щедрий асортимент, розрахований на будь-який смак і бюджет. Тут вас чекають ігри для всієї родини і кращий варіант для молодих батьків, який діти просять і в який вважають за краще грати самостійно.





інтернет магазин Букля