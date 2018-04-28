Виктор Артеменко
Чай с лапшою, вместо конфет или Просто лапша к чаю? (видео)
27 го апреля, сразу после так и несостоявшейся сессии городского совета с которой наш городской голова вынужден был ретироваться бегством, предварительно дав указание оператору если что включать гимн Украины, что от части его и спасло, собрал он типа пресс конференцию.
Ну так, по домашнему, чаю попить...
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