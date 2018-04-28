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Виктор Артеменко

Чай с лапшою, вместо конфет или Просто лапша к чаю? (видео)

 

27 го апреля, сразу после так и несостоявшейся сессии городского совета с которой наш городской голова вынужден был ретироваться бегством, предварительно дав указание оператору если что включать гимн Украины, что от части его и спасло, собрал он типа пресс конференцию.
Ну так, по домашнему, чаю попить...



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  • Категория: Авторские: / Виктор Артеменко
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 01:04Просмотров: 163 Комментариев: 0
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