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В газету от читателей

Депутаты во главе с мером, уберите после своих деяний! (фото)

 

23 апреля 2018 копатели выкопали трубы и оставили после себя вот так всё! Сегодня 27 апреля! Депутаты во главе с мером, уберите после своих деяний!

Наталья Лопатина

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  • Категория: В газету от читателей
  • Автор: Виктор Артеменко,Дата публикации: Сегодня, 13:13Просмотров: 554 Комментариев: 0
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