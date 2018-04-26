Виктор Артеменко
«Як же тебе не любити, Києве мій» или Зачем Андрей Фисак покупает квартиры в Киеве? (видео)
Господин мэр, мы, простые никопольчане, конечно рады, что ваше благосостояние растет как на дрожжах, что вы раз в год можете покупать себе по квартире в Киеве за миллионы гривен.
Но все таки, может кроме активности на рынке недвижимости вы начнете думать о Никополе. О убитых дорогах, которые за считай 3 года вашего правления превратились в «направления» сделав Никополь посмешищем. О нереализованных проектах, о спасении коммунальных предприятий и о своих обязанностях в конце концов.
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